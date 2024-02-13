Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Он точно напишет — в чем пойти на свидание не только 14 февраля arrow

Он точно напишет — в чем пойти на свидание не только 14 февраля

13 февраля 2024 13:34
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
В чем пойти на свидание в День святого Валентина — стильные идеи и лайфхаки
Влюбленная пара на свидании в День святого Валентина. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В канун Дня святого Валентина все девушки и женщины, у которых есть любимые, начинают задумываться над тем, в чем же поразить своего парня или мужчину. Если вам хочется одеть что-то особенное в этот праздник и, тем самым, улучшить себе настроение, тогда читайте наши советы.

Новини.LIVE делится самыми романтичными идеями наряда на День святого Валентина под разные виды свидания.

Читайте также:

Что одеть в День влюбленных

Обычное свидание

Если вы хотите создать классический и элегантный образ на 14 февраля, мы рекомендуем обратить внимание на маленькое платье черного цвета. Чтобы разбавить этот образ, наденьте туфли на каблуке, подберите эффектные украшения, возьмите сумку-клатч и нанесите на губы яркую помаду красного цвета, чтобы придать образу больше гламура.

Молодая девушка в черном платье с красной помадой на губах.
Молодая девушка в черном платье с красной помадой на губах. Фото: Pinterest

Романтический ужин в ресторане

Если ваш любимый зовет вас на романтический ужин в ресторане, выберите элегантное коктейльное платье или брючный костюм бордового или красного цвета. Чтобы дополнить свой образ, выберите туфли на каблуке и подберите изящные украшения. Но самым главным украшением этого вечера, конечно же, является уверенность в себе.

Женщина в брючном костюме.
Женщина в брючном костюме красного цвета. Фото: Pinterest

Ночь в доме

Если вы выберите уютний вечер со своим любимым, лучше надеть удобную домашнюю одежду, например, из кашемира или шелка. Чтобы дополнить свой образ, наденьте плюшевый халат и пушистые тапочки. В таком наряде вы точно поразите партнера своей непринужденностью.

Молодые девушки в шелковых костюмах
Молодые девушки в шелковых костюмах. Фото: Pinterest

Прогулка на открытом воздухе

Если ваш партнер хочет создать приключение на природе или устроить романтический пикник на свежем воздухе, выберите практичную, но стильную одежду. К примеру, можно совместить любимые джинсы со свитером и удобными кроссовками. Не забудьте надеть теплую куртку или пальто и добавить шарф и милую шапку.

Девушка в зимнем одежде на улице.
Девушка в зимней одежде на улице. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что интересного можно подарить своему парню в День святого Валентина.

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 самых романтичных комедий ко Дню святого Валентина.

Также мы сообщали о том, какой маникюр можно сделать в День святого Валентина.

одежда
День влюбленных
День Святого Валентина
14 февраля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме