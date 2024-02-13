В чем пойти на свидание в День святого Валентина — стильные идеи и лайфхаки

Влюбленная пара на свидании в День святого Валентина. Фото: Pinterest

В канун Дня святого Валентина все девушки и женщины, у которых есть любимые, начинают задумываться над тем, в чем же поразить своего парня или мужчину. Если вам хочется одеть что-то особенное в этот праздник и, тем самым, улучшить себе настроение, тогда читайте наши советы.

Новини.LIVE делится самыми романтичными идеями наряда на День святого Валентина под разные виды свидания.

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Обычное свидание

Если вы хотите создать классический и элегантный образ на 14 февраля, мы рекомендуем обратить внимание на маленькое платье черного цвета. Чтобы разбавить этот образ, наденьте туфли на каблуке, подберите эффектные украшения, возьмите сумку-клатч и нанесите на губы яркую помаду красного цвета, чтобы придать образу больше гламура.

Молодая девушка в черном платье с красной помадой на губах. Фото: Pinterest

Романтический ужин в ресторане

Если ваш любимый зовет вас на романтический ужин в ресторане, выберите элегантное коктейльное платье или брючный костюм бордового или красного цвета. Чтобы дополнить свой образ, выберите туфли на каблуке и подберите изящные украшения. Но самым главным украшением этого вечера, конечно же, является уверенность в себе.

Женщина в брючном костюме красного цвета. Фото: Pinterest

Ночь в доме

Если вы выберите уютний вечер со своим любимым, лучше надеть удобную домашнюю одежду, например, из кашемира или шелка. Чтобы дополнить свой образ, наденьте плюшевый халат и пушистые тапочки. В таком наряде вы точно поразите партнера своей непринужденностью.

Молодые девушки в шелковых костюмах. Фото: Pinterest

Прогулка на открытом воздухе

Если ваш партнер хочет создать приключение на природе или устроить романтический пикник на свежем воздухе, выберите практичную, но стильную одежду. К примеру, можно совместить любимые джинсы со свитером и удобными кроссовками. Не забудьте надеть теплую куртку или пальто и добавить шарф и милую шапку.

Девушка в зимней одежде на улице. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что интересного можно подарить своему парню в День святого Валентина.

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