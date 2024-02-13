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Він точно напише — в чому піти на побачення не тільки 14 лютого

13 лютого 2024 13:34
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
У чому піти на побачення у День Святого Валентина — стильні ідеї та лайфхаки
Закохана пара на побаченні у День святого Валентина. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Напередодні Дня святого Валентина всі дівчата і жінки, які мають коханих, починають замислюватися над тим, у чому ж вразити свого хлопця або чоловіка. Якщо вам хочеться одягнути щось особливе у це свято і, тим самим, покращити собі настрій, тоді читайте наші поради.

Новини.LIVE ділиться найромантичнішими ідеями вбрання на День святого Валентина під різні види побачення.

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Що одягнути на День закоханих

Звичайне побачення

Якщо ви хочете створити класичний та елегантний образ на 14 лютого, ми радимо звернути увагу на маленьку сукню чорного кольору. Щоб розбавити цей образ, одягніть туфлі на підборах, підберіть ефектні прикраси, візьміть сумку-клатч і нанесіть на губи яскраву помаду червоного кольору, щоб додати образу більше гламуру.

Молодая девушка в черном платье с красной помадой на губах
Молода дівчина у чорній сукні з червоною помадою на губах. Фото: Pinterest

Романтична вечеря в ресторані

Якщо ваш коханий кличе вас на романтичну вечерю в ресторані, оберіть елегантну коктейльну сукню або брючний костюм бордового чи червоного кольору. Щоб доповнити свій образ, оберіть туфлі на підборах і підберіть витончені прикраси. Але найголовнішою прикрасою цього вечору, звісно, є впевненість у собі.

Женщина в брючном костюме красного цвета
Жінка у брючному костюмі червоного кольору. Фото: Pinterest

Ніч у будинку

Якщо ви оберете затишний вечір зі своїм коханим, краще одягніть зручний домашній одяг, наприклад, з кашеміру або шовку. Щоб доповнити свій образ, одягніть плюшевий халат і пухнасті капці. У такому вбранні ви точно вразите партнера своєю невимушеністю.

Молодые девушки в шелковых костюмах
Молоді дівчата у шовкових костюмах. Фото: Pinterest

Прогулянка на свіжому повітрі

Якщо ваш партнер хоче створити пригоду на природі або ж влаштувати романтичний пікнік на свіжому повітрі, оберіть практичний, але стильний одяг. Наприклад, можна поєднати улюблені джинси зі светром та зручними кросівками. Не забудьте одягнути теплу куртку чи пальто і додати шарф та милу шапку. 

Девушка в зимней одежде на улице
Дівчина у зимовому одязі на вулиці. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що цікавого можна подарувати своєму хлопцю на День святого Валентина. 

Раніше ми розповідали про ТОП-5 найромантичніших комедій до Дня святого Валентина. 

Також ми повідомляли про те, який манікюр можна зробити на День святого Валентина. 

одяг
День закоханих
День Святого Валентина
14 лютого

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