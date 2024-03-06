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Она вас расцелует — что можно подарить любимой на 8 марта

6 марта 2024 20:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что подарить любимой на 8 марта 2024 года — самые лучшие идеи
Мужчина, который дарит подарок своей женщине. Фото: Medium
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В преддверии восьмого марта все мужчины, у которых есть любимые женщины, ломают голову над тем, что им можно подарить в этот праздник. Поэтому мы рассказываем, какой подарок можно сделать своей второй половинке в Международный женский день.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.

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Какой подарок можно сделать своей любимой на восьмое марта

Подарки для отдыха

Если ваша женщина или девушка давно мечтает расслабиться и просто отдохнуть, отличным вариантом будет подарить ей сертификат на спа-процедуру или массаж. Также можно подарить небольшой массажер для шеи или спины, чтобы любимая могла расслабляться каждый вечер.

Девушка, которая пользуется массажером для шеи.
Девушка, которая пользуется массажером для шеи. Фото: Bunady

Но если ваша вторая половинка любит активно отдыхать, можно приобрести экскурсию в необычные места. Также можно сводить ее в музей или даже на улиточную ферму или в место, где создают вино.

Подарки для саморазвития и спорта

Если ваша любимая активно занимается спортом или давно хотела начать это делать, можно подарить на восьмое марта абонемент в тренажерный зал. Но в этом случае следует также выбрать хорошего личного тренера, чтобы он смог подобрать правильную программу для ее нужд.

Если идея со спортзалом не нравится, можно приобрести абонемент на танце, йогу или пилатес. А можно вообще включить оригинальность и, например, купить своей любимой урок по фигурному катанию, фехтованию или другому виду спорта, где бы она хотела себя попробовать.

Женщина, которая завязывает шнурки на коньках
Женщина, которая завязывает шнурки на коньках. Фото: Pinterest

Кроме того, отличным вариантом для подарка будет сертификат на фотосессию или мастер-класс на разные виды съемок. Если есть желание подарить цветы своей любимой женщине, сделайте это оригинально и найдите курсы по флористике. К тому же, можно подарить мастер-класс, где женщина сможет создать свою помаду или собственный аромат духов.

Напомним, мы писали о том, какие цветы на восьмое марта принесут женщине удачу.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно сделать родной маме на восьмое марта.

Также мы сообщали о том, что можно приготовить своей возлюбленной на восьмое марта.

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