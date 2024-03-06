Що подарувати коханій на 8 березня 2024 року — найкращі ідеї

Чоловік, який дарує подарунок своїй жінці. Фото: Medium

Напередодні восьмого березня всі чоловіки, які мають коханих жінок, ламають голову над тим, що їм можна подарувати у це свято. Тому ми розповідаємо про те, який подарунок можна зробити своїй другій половинці у Міжнародний жіночий день.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку.

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Подарунки для відпочинку

Якщо ваша жінка або дівчина давно мріє розслабитися і просто відпочити, чудовим варіантом буде подарувати їй сертифікат на спа-процедуру або масаж. Також можна подарувати невеликий масажер для шиї або спини, щоб кохана могла розслаблятися щовечора.

Дівчина, яка користується масажером для шиї. Фото: Bunady

Але якщо ваша друга половинка любить активно відпочивати, можна придбати екскурсію до незвичайних місць. Також можна зводити її до музею або навіть до равликової ферми чи місця, де створюють вино.

Подарунки для саморозвитку і спорту

Якщо ваша кохана активно займається спортом або давно хотіла розпочати це робити, можна подарувати на восьме березня абонемент до тренажерної зали. Але у цьому випадку варто також вибрати хорошого особистого тренера, щоб він зміг підібрати правильну програму для її потреб.

Якщо ідея зі спортзалом не подобається, можна придбати абонемент на танці, йогу або пілатес. А можна взагалі увімкнути оригінальність і, наприклад, купити своїй коханій урок з фігурного катання, фехтування або іншого виду спорту, де б вона хотіла себе спробувати.

Жінка, яка зав'язує шнурки на ковзанах. Фото: Pinterest

Крім того, чудовим варіантом для подарунку буде сертифікат на фотосесію або майстер-клас на різні види зйомок. Якщо є бажання подарувати квіти своїй коханій жінці, зробіть це оригінально і знайдіть курси з флористики. До того ж, можна подарувати майстер-клас, де жінка зможе створити свою помаду або власний аромат парфумів.

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