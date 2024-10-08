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Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

8 октября 2024 07:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Исследователи объяснили, как эффективно общаться с собакой, чтобы она вас понимала
Человек разговаривает с собакой. Фото: depositphotos
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Недавнее исследование ученых пролило новый свет на отличие в коммуникации между собаками и людьми. Как выяснилось, изменив стиль общения с собаками, можно добиться лучшего взаимопонимания.

Об этом сообщило издание Ukr.Media.

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Как общаться с собакой

Группа ученых из Женевского университета провела уникальный эксперимент, в рамках которого изучала, как собаки воспринимают человеческий язык. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале.

В ходе эксперимента исследовались языковые особенности 27 участников, которые общались на пяти разных языках. Ученые проанализировали их взаимодействие между собой и животными. Для оценки активности мозга как людей, так и собак использовали электроэнцефалографию, что позволило отследить реакцию обоих видов на звуковые сигналы.

Ученые обнаружили, что скорость речи людей значительно превышает возможности собак к вокализации. Человек в секунду произносит до четырех слогов, тогда как собака — всего два. Это открытие демонстрирует существенные отличия в коммуникационных возможностях обоих видов.

Ученые также отметили, что замедление речи при общении с домашними питомцами может иметь адаптивный эффект. Это не только облегчит восприятие животных, но и поспособствует улучшению межвидовой коммуникации.

Ранее диетолог Ария Кэмпбелл-Данеш объяснила, почему людям часто хочется выпить кофе. По ее словам, привычка пить кофейные напитки свидетельствует о потребности в энергии или дефиците железа в организме.

Также мы сообщали, что значит, когда человеку хочется шоколада. Оказывается, это может быть признаком дефицита важных питательных веществ в организме.

животные Украина ученые собака люди

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