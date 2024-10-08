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Вони можуть розуміти — вчені пояснили, як розмовляти із собакою

8 жовтня 2024 07:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Дослідники пояснили, як ефективно спілкуватися із собакою, щоб вона вас розуміла
Чоловік розмовляє із собакою. Фото: depositphotos
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Недавнє дослідження вчених пролило нове світло на відмінності у комунікації між собаками та людьми. Як з'ясувалося, змінивши стиль спілкування із собаками, можна досягти кращого взаєморозуміння.

Про це повідомило видання Ukr.Media.

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Як спілкуватися із собакою

Група науковців із Женевського університету провела унікальний експеримент, у межах якого вивчала, як собаки сприймають людську мову. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі.

Під час експерименту досліджувались мовні особливості 27 учасників, які спілкувалися п'ятьма різними мовами. Вчені проаналізували їхню взаємодію між собою та з тваринами. Для оцінки активності мозку як людей, так і собак, використовували електроенцефалографію, що дозволило відстежити реакцію обох видів на звукові сигнали.

Вчені виявили, що швидкість мовлення людей значно перевищує можливості собак до вокалізації. Людина за секунду вимовляє до чотирьох складів, тоді як собака — лише два. Це відкриття демонструє суттєві відмінності в комунікаційних можливостях обох видів.

Науковці також зазначили, що уповільнення мовлення під час спілкування з домашніми улюбленцями може мати адаптивний ефект. Це не лише полегшить сприйняття тварин, але й сприятиме покращенню міжвидової комунікації.

Раніше дієтолог Арія Кемпбелл-Данеш пояснила, чому людям часто хочеться випити кави. За її словами, звичка пити кавові напої свідчить про потребу в енергії або дефіцит заліза в організмі.

Також ми повідомляли, що означає, коли людині хочеться шоколаду. Виявляється, що це може бути ознакою дефіциту важливих поживних речовин в організмі.

тварини Україна вчені собака люди

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