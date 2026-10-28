Картина Питера Артсена "Крестьяне у костра". Фото: Wikimedia Commons

Сегодня в супермаркете можно купить практически любой продукт по своему вкусу. Мы можем выбирать, из какого мяса или овоща хотим приготовить блюдо. А вот бедные люди в Англии 500 лет назад ели то, что удавалось вырастить на огороде или приобрести за небольшие деньги. Еду готовили на открытом огне, а все ингредиенты просто бросали в один котел.

Как же питались простые англичане в XVI веке, рассказала историк Эми Лайсенс, пишет издание Smithsonian Magazine.

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Что ели бедные англичане 500 лет назад

Во времена Тюдоров основным блюдом малоимущих семей был потаж (pottage). Оно представляло собой нечто среднее между густым супом, кашей и овощным рагу.

Рецепт приготовления был прост. Над огнем подвешивали большой котел с водой, а затем бросали в него: капусту, лук-порей, горох, фасоль и другие доступные овощи. А чтобы блюдо было сытнее, использовали овес или ячмень. Все вместе медленно варилось, пока овощи не становились мягкими, а жидкость не загустевала.

Если дома находился кусочек мяса, его тоже могли добавить в юшку. Однако для самых бедных семей это не было повседневной роскошью.

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Почему все бросали в один котел? Этот способ приготовления не требовал много кухонной утвари, позволял экономить топливо и накормить всю семью из небольшого количества продуктов.

Впрочем, даже приготовить горячий обед дома могли не все. В тесных жилищах бедных жителей Лондона нередко не хватало места для кухни. Поэтому они покупали готовую еду в городских столовых. Еще одна интересная особенность касалась кухонной утвари. Вместо современных вилок люди обычно пользовались ножами и ложками, а часть еды брали руками.

Помимо густого супа, важное место в рационе занимал хлеб. Неимущие англичане ели преимущественно простые, в частности темные, сорта. Его подавали к основному блюду или брали с собой на работу. Когда зерна не хватало для выпечки хлеба, самые бедные люди были вынуждены использовать размолотые желуди.

Также питались сезонными овощами, бобовыми и зеленью. В садах выращивали яблоки, груши, сливы, а летом могли собирать ягоды. Если семья держала домашних животных, в рацион добавлялись молоко, творог или яйца.

Что пили бедные англичане 500 лет назад

К качеству питьевой воды тогда относились с осторожностью. Поэтому одним из самых распространенных напитков был эль, который изготавливали из зернового солода. Его пили не только взрослые, но и дети, хотя крепость напитка могла различаться.

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