Картина Пітера Артсена "Селяни біля вогнища". Фото: Wikimedia Commons

Сьогодні у супермаркеті можна купити практично будь-який продукт на свій смак. Ми можемо обирати, з якого м'яса або овочу хочемо з'їсти страву. А от бідні люди в Англії 500 років тому їли те, що вдавалося виростити на городі або придбати за невеликі гроші. Їжу готували на відкритому вогні, а усі інгредієнти просто кидали в один казан.

Як же ж харчувалися прості англійці в XVI столітті, розповіла історикиня Емі Лайсенс, пише видання Smithsonian Magazine.

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Що їли бідні англійці 500 років тому

За часів Тюдорів основною стравою незаможних родин був потедж (pottage). Вона була чимось середнім між густим супом, кашею та овочевим рагу.

Рецепт приготування був нескладним. Над вогнем підвішували великий казан із водою, а далі до нього кидали: капусту, цибулю-порей, горох, квасолю та інші доступні овочі. А щоб страва була ситнішою, використовували овес або ячмінь. Усе разом повільно варилося, доки овочі не ставали м'якими, а рідина не загусала.

Якщо вдома знаходився шматочок м'яса, його теж могли додати до юшки. Однак для найбідніших сімей це не було щоденною розкішшю.

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Чому все кидали до одного казана? Спосіб приготування не потребував багато кухонного начиння, дозволяв економити паливо та нагодувати всю родину з невеликої кількості продуктів.

Втім, навіть приготувати гарячий обід удома могли не всі. У тісних оселях бідних жителів Лондона нерідко бракувало місця для кухні. Тому вони купували готову їжу в міських куховарнях. Ще одна цікава особливість стосувалася кухонного начиння. Замість сучасних виделок люди зазвичай користувалися ножами та ложками, а частину їжі брали руками.

Окрім густої юшки, важливе місце в раціоні посідав хліб. Незаможні англійці їли переважно прості, зокрема темні, сорти. Його подавали до основної страви або брали із собою на роботу. Коли зерна бракувало для випікання хліба, найбідніші люди були змушені використовувати розмелені жолуді.

Також харчувалися сезонними овочами, бобовими та зеленню. У садах вирощували яблука, груші, сливи, а влітку могли збирати ягоди. Якщо родина тримала домашніх тварин, до раціону додавалися молоко, сир або яйця.

Що пили бідні англійці 500 років тому

До якості питної води тоді ставилися обережно. Тому одним із найпоширеніших напоїв був ель, який виготовляли із зернового солоду. Його пили не лише дорослі, а й діти, хоча міцність напою могла відрізнятися.

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