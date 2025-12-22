Видео
Главная Life Вся правда о "Холостяке-14" — зачем Цымбалюку наушник в ухе

Вся правда о "Холостяке-14" — зачем Цымбалюку наушник в ухе

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:55
"Холостяк-14" за кулисами — что говорят в наушник Цимбалюку
Тарас Цимбалюк и одна из участниц шоу "Холостяк", которая покинула проект. Фото: кадр из видео

Пользователи сети заметили, что участник "Холостяка" Тарас Цимбалюк во время съемок шоу пользуется наушником. Это натолкнуло многих на мысль о том, что холостяк получает указания о том, кого выгонять и как себя вести.

Действительно ли это так, рассказали в бэкстейдже со съемок "Холостяка".

Зачем Цимбалюку наушник на шоу "Холостяк"

Наталка Денисенко, которая в этом сезоне знакомит зрителей с закулисьем шоу, решила узнать, зачем же на самом деле Цымбалюку наушник. Подруга холостяка расспросила его о том, что же шепчут на ухо режиссеры.

"Я сам решаю все, что мне делать. Однако иногда, когда мне нужна помощь, например, сориентироваться или сымпровизировать меня подстраховывают", — пояснил Цимбалюк.

"Нас снимает много камер и, например, произошел какой-то форс-мажор — кто-то пошел не туда и в кадре это может быть некрасиво. Чтобы с операторской точки зрения выровнять эту ситуацию, я могу девушку подвести к себе, например", — рассказал холостяк.

Многие также интересуются тем, почему холостяк так долго держит интригу во время церемонии роз. На самом деле дело в том, что операторам нужно снять реакцию и эмоции всех девушек. На это нужно время.

"В этот момент режиссер может подсказывать холостяку, что он может брать розу. Или же наоборот — ему говорят, что стоит подождать", — объясняют в команде.

Знают ли заранее, кто уйдет из проекта

В день церемонии роз сначала записывают разговор холостяка с ведущим проекта Григорием Решетником. Далее Цимбалюк смотрит видеообращение девушек и именно после этого в основном уже становится понятно, кто покинет проект.

"Мы знаем уже в начале. Не все, конечно, но несколько человек на площадке знают, кто именно пойдет на начало церемонии. И когда это происходит, то мы уже предупреждаем, что следующая девушка — это прощание", — объясняет команда "Холостяка".

Это позволяет вовремя подогнать автомобиль для девушки. Кроме того, операторы успевают снять все, что им нужно.

Напомним, ранее Тарас Цимбалюк поделился с Новини.LIVE тем, что изменилось в его жизни после "Холостяка". Актер признался, стало ли больше узнаваемости или хейта.

Также мы рассказывали о том, что Тараса Цимбалюка заметили в компании бывшей. Пользователи сети подозревают, что между актером и Светланой Готочкиной возобновились отношения.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу телеканал "СТБ" проект
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
