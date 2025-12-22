"Холостяк-14" за кулісами — що говорять у навушник Цимбалюку

Тарас Цимбалюк та одна з учасниць шоу "Холостяк", яка покинула проєкт. Фото: кадр з відео

Користувачі мережі помітили, що учасник "Холостяка" Тарас Цимбалюк під час зйомок шоу користується навушником. Це наштовхнуло багатьох на думку про те, що холостяк отримує вказівки про те, кого виганяти та як поводитися.

Чи справді це так, розповіли у бекстейджі зі зйомок "Холостяка".

Навіщо Цимбалюку навушник на шоу "Холостяк"

Наталка Денисенко, яка цього сезону знайомить глядачів із закуліссям шоу, вирішила дізнатися, навіщо ж насправді Цимбалюку навушник. Подруга холостяка розпитала його про те, що ж шепочуть на вухо режисери.

"Я сам вирішую все, що мені робити. Однак інколи, коли мені потрібна допомога, наприклад, зорієнтуватися чи зімпровізувати мене підстраховують", — пояснив Цимбалюк.

"Нас знімає багато камер і, наприклад, стався якийсь форс-мажор — хтось пішов не туди і у кадрі це може бути некрасиво. Щоб з операторської точки зору вирівняти цю ситуацію, я можу дівчину підвести до себе, наприклад", — розповів холостяк.

Багато хто також цікавиться тим, чому холостяк так довго тримає інтригу під час церемонії троянд. Насправді ж річ у тому, що операторам потрібно зняти реакцію та емоції усіх дівчат. На це потрібен час.

"У цей момент режисер може підказувати холостякові, що він може брати троянду. Або ж навпаки — йому кажуть, що варто зачекати", — пояснюють у команді.

Чи знають наперед, хто піде з проєкту

У день церемонії троянд спочатку записують розмову холостяка з ведучим проєкту Григорієм Решетніком. Далі Цимбалюк дивиться відеозвернення дівчат і саме після цього здебільшого вже стає зрозуміло, хто покине проєкт.

"Ми знаємо вже на початку. Не всі, звісно, але декілька людей на майданчику знають, хто саме піде на початок церемонії. І коли це відбувається, то ми вже попереджаємо, що наступна дівчина — це прощання", — пояснює команда "Холостяка".

Це дає змогу вчасно підігнати автомобіль для дівчини. Крім того, оператори встигають зняти все, що їм потрібно.

