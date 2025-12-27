Как правильно поблагодарить на украинском языке — можно ли говорить "навзаєм"

Женщина думает. Фото: Freepik

Украинцы часто используют слова "взаємно" и "навзаєм", когда благодарят в ответ на что-то. Однако многие считают, что один из этих вариантов неправильный. В частности, некоторым кажется, что слово "взаимно" — это калька с русского языка. На самом деле это не так.

Как стоит благодарить на украинском, объяснили в материале ТСН.

Как правильно поблагодарить на украинском — "взаємно" или "навзаєм"

Литературно правильным вариантом будет слово "навзаєм". Оно есть в словаре украинского языка. Ударение в нем делается на втором слоге. Впрочем, и вариант "взаємно" также не будет ошибкой, хотя и многие считают, что это калька с русского языка.

Слово "навзаєм" означает "между собой". Оно пошло из древнегреческого и раньше обозначало взаимодействие с кем-то. Сегодня же такой вариант чаще употребляют для того, чтобы выразить взаимность. Его говорят тогда, когда кто-то желает хорошего дня или поздравляет с праздником. Например, на фразу "Вітаю з Різдвом та бажаю тобі миру і злагоди" можно ответить так: "Дякую, навзаєм".

Слово "навзаєм" призвано подчеркнуть взаимное уважение и понимание. Так же можно и говорить "взаємно". Ударение следует делать также на втором слоге. Хотя и такая форма благодарности сейчас употребляется все реже, она не считается ошибочной.

