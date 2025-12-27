Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life "Взаимно" или "навзаєм" — как поблагодарить на украинском

"Взаимно" или "навзаєм" — как поблагодарить на украинском

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 12:32
Как правильно поблагодарить на украинском языке — можно ли говорить "навзаєм"
Женщина думает. Фото: Freepik

Украинцы часто используют слова "взаємно" и "навзаєм", когда благодарят в ответ на что-то. Однако многие считают, что один из этих вариантов неправильный. В частности, некоторым кажется, что слово "взаимно" — это калька с русского языка. На самом деле это не так.

Как стоит благодарить на украинском, объяснили в материале ТСН.

Реклама
Читайте также:

Как правильно поблагодарить на украинском — "взаємно" или "навзаєм"

Литературно правильным вариантом будет слово "навзаєм". Оно есть в словаре украинского языка. Ударение в нем делается на втором слоге. Впрочем, и вариант "взаємно" также не будет ошибкой, хотя и многие считают, что это калька с русского языка.

Слово "навзаєм" означает "между собой". Оно пошло из древнегреческого и раньше обозначало взаимодействие с кем-то. Сегодня же такой вариант чаще употребляют для того, чтобы выразить взаимность. Его говорят тогда, когда кто-то желает хорошего дня или поздравляет с праздником. Например, на фразу "Вітаю з Різдвом та бажаю тобі миру і злагоди" можно ответить так: "Дякую, навзаєм".

Слово "навзаєм" призвано подчеркнуть взаимное уважение и понимание. Так же можно и говорить "взаємно". Ударение следует делать также на втором слоге. Хотя и такая форма благодарности сейчас употребляется все реже, она не считается ошибочной.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы звучат грубо. Их стоит заменить другими выражениями.

Также мы рассказывали о том, как красиво обращаться к любимому человеку. Существует множество нежных вариантов.

украинский язык советы как сказать по-украински язык слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации