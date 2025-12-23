Видео
Главная Life Фразы на украинском, которые звучат грубо — чем их заменить

Фразы на украинском, которые звучат грубо — чем их заменить

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:11
Фразы на украинском языке, которые звучат грубо — замените их на эти варианты
Две женщины общаются. Фото: Freepik

Некоторые обыденные для нас фразы на самом деле звучат грубо и даже неприятно для окружающих. Стоит забыть эти выражения, чтобы не испортить впечатление о себе. В украинском языке их можно легко заменить лучшими аналогами.

Об этом рассказал тренер по ораторскому искусству Павел Мацьопа в Instagram.

Читайте также:

Какие фразы звучат грубо

Как объясняет Мацьопа, существует шесть фраз, которые лучше не использовать в общении. Они могут указывать на вашу неприязнь, даже если на самом деле это не так. Речь идет о таких выражениях:

  • "ви хто?" — замените на "як до вас можна звертатися?";
  • "без проблем" — лучше сказать "мені не складно";
  • восклицание "угу" — замените его на фразу "саме так";
  • "нема за що" — более элегантным вариантом будет фраза "будь ласка";
  • слово "капець" замените на "неймовірно";
  • вместо слова "блін" стоит говорить "прикро".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие даже не задумываются, что эти фразы звучат грубо или неприятно. Однако во время общения они играют важную роль в создании дружественной атмосферы. Кроме того, важны и другие мелкие детали: манера, интонация и жестикуляция.

Замена грубых фраз на более деликатные сделает вас более приятным собеседником. Возможно, сначала будет трудно привыкнуть к новым словам, однако в конце концов вы даже не заметите, как полностью вытесните из своей речи грубые для восприятия выражения.

Напомним, ранее мы писали о совершенно новых словах в украинском языке. Они появились совсем недавно.

Также мы рассказывали о том, как сказать на украинском языке "душнила". Есть несколько метких соответствий.

украинский язык советы фраза язык слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
