Фрази українською мовою, які звучать грубо — замініть їх на ці варіанти

Деякі буденні для нас фрази насправді звучать грубо та навіть неприємно для оточуючих. Варто забути ці вирази, аби не зіпсувати враження про себе. В українській мові їх можна легко замінити кращими відповідниками.

Про це розповів тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа в Instagram.

Які фрази звучать грубо

Як пояснює Мацьопа, існує шість фраз, які краще не використовувати у спілкуванні. Вони можуть вказувати на вашу неприязнь, навіть якщо насправді це не так. Йдеться про такі вирази:

"ви хто?" — замініть на "як до вас можна звертатися?";

"без проблем" — краще сказати "мені не складно";

вигук "угу" — замініть його на фразу "саме так";

"нема за що" — елегантнішим варіантом буде фраза "будь ласка";

слово "капець" замініть на "неймовірно";

замість слова "блін" варто казати "прикро".

Багато хто навіть не задумується, що ці фрази звучать грубо чи неприємно. Однак під час спілкування вони відіграють важливу роль у створенні приязної атмосфери. Крім того, важливі й інші дрібні деталі: манера, інтонація та жестикуляція.

Заміна грубих фраз на більш делікатні зробить вас приємнішим співрозмовником. Можливо, спочатку буде важко звикнути до нових слів, однак зрештою ви навіть не помітите, як повністю витісните зі свого мовлення грубі для сприйняття вислови.

