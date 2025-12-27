Як правильно подякувати українською мовою - чи можна говорити "навзаєм"

Жінка думає. Фото: Freepik

Українці часто використовують слова "взаємно" і "навзаєм", коли дякують у відповідь на щось. Однак багато хто вважає, що один з цих варіантів неправильний. Зокрема, декому здається, що слово "взаємно" — це калька з російської мови. Насправді це не так.

Як варто дякувати українською, пояснили в матеріалі ТСН.

Як правильно подякувати українською — "взаємно" чи "навзаєм"

Літературно правильним варіантом буде слово "навзаєм". Воно є у словнику української мови. Наголос в ньому робиться на другому складі. Втім, і варіант "взаємно" також не буде помилкою, хоча й багато хто вважає, що це калька з російської мови.

Слово "навзаєм" означає "між собою". Воно пішло з давньогрецької та раніше позначало взаємодію з кимось. Сьогодні ж такий варіант частіше вживають для того, аби висловити взаємність. Його говорять тоді, коли хтось бажає гарного дня чи вітає зі святом. Наприклад, на фразу "Вітаю з Різдвом та бажаю тобі миру і злагоди" можна відповісти так: "Дякую, навзаєм".

Слово "навзаєм" покликане підкреслити взаємну повагу та розуміння. Так само можна й говорити "взаємно". Наголос варто робити також на другому складі. Хоча й така форма подяки зараз вживається все рідше, вона не вважається помилковою.

