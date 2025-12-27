Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life "Взаємно" чи "навзаєм" — як правильно подякувати українською

"Взаємно" чи "навзаєм" — як правильно подякувати українською

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:32
Як правильно подякувати українською мовою - чи можна говорити "навзаєм"
Жінка думає. Фото: Freepik

Українці часто використовують слова "взаємно" і "навзаєм", коли дякують у відповідь на щось. Однак багато хто вважає, що один з цих варіантів неправильний. Зокрема, декому здається, що слово "взаємно" — це калька з російської мови. Насправді це не так.

Як варто дякувати українською, пояснили в матеріалі ТСН.

Реклама
Читайте також:

Як правильно подякувати українською — "взаємно" чи "навзаєм"

Літературно правильним варіантом буде слово "навзаєм". Воно є у словнику української мови. Наголос в ньому робиться на другому складі. Втім, і варіант "взаємно" також не буде помилкою, хоча й багато хто вважає, що це калька з російської мови.

Слово "навзаєм" означає "між собою". Воно пішло з давньогрецької та раніше позначало взаємодію з кимось. Сьогодні ж такий варіант частіше вживають для того, аби висловити взаємність. Його говорять тоді, коли хтось бажає гарного дня чи вітає зі святом. Наприклад, на фразу "Вітаю з Різдвом та бажаю тобі миру і злагоди" можна відповісти так: "Дякую, навзаєм".

Слово "навзаєм" покликане підкреслити взаємну повагу та розуміння. Так само можна й говорити "взаємно". Наголос варто робити також на другому складі. Хоча й така форма подяки зараз вживається все рідше, вона не вважається помилковою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази звучать грубо. Їх варто замінити іншими висловами.

Також ми розповідали про те, як красиво звертатися до коханої людини. Існує безліч ніжних варіантів.

українська мова поради як сказати українською мова слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації