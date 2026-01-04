Видео
Україна
Видео

Забытые профессии — кем работали украинцы 100 лет назад

Забытые профессии — кем работали украинцы 100 лет назад

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:40
Кем работали украинцы 100 лет назад — сейчас таких профессий уже нет
Мужчина зажигает фонарь на улице. Фото: Новини.LIVE/ИИ

Некоторые профессии навсегда бесследно исчезли. В современном мире упоминания о них вызывают удивление или улыбку, однако еще 100 лет назад такие специалисты были действительно важными.

Об этом рассказали на YouTube-канале "Коротко Про Цікаве".

Читайте также:

Какие профессии были популярными 100 лет назад

Фонарщики

Каждый вечер в украинских городах в 22:00 зажигали уличные лампы. За это отвечали отдельные люди, которые работали до самого утра в дождь, снег или мороз. Однако с появлением газовых и электрических светильников профессия фонарщика стала уже ненужной. Она исчезла и сейчас увидеть человека, который зажигает фонарь ночью, можно разве что во время экскурсий.

"Люди-будильники"

В XIX веке такая профессия была очень популярной. "Люди-будильники" стучали в окна горожан, чтобы те не проспали работу. Позже механические будильники и автоматизированные графики на заводах быстро вытеснили такую профессию. До того она играла ключевую роль в дисциплине рабочего класса.

Чумаки, бондари и другие ремесленники

Популярными ранее также были профессии чумаков, которые возили соль по степям Украины. А вот бондари изготавливали дубовые бочки, что было тоже актуальным в древности. Не менее важными были профессии гончаров, которые лепили посуду, и ткачей, что вручную создавали полотна.

Голубиная почта, телеграфисты и дагеротиперы

Появление смартфонов и интернета вытеснило голубиную почту, телеграф и глашатаи. Исчезли и соответствующие профессии. Раньше же люди, которые отвечали за связь, были на вес золота.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака ждет успех в 2026 году. Их карьера пойдет вверх.

Также мы рассказывали о том, как украинцы праздновали Новый год 100 лет назад. Тогда традиции были другими.

работа украинцы профессии интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
