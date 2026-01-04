Ким працювали українці 100 років тому — зараз таких професій вже немає

Забуті професії — ким працювали українці 100 років тому
Деякі професії назавжди безслідно зникнули. У сучасному світі згадки про них викликають здивування чи посмішку, однак ще 100 років тому такі фахівці були справді важливими.
Які професії були популярними 100 років тому
Ліхтарники
Щовечора в українських містах о 22:00 запалювали вуличні лампи. За це відповідали окремі люди, які працювали аж до самого ранку у дощ, сніг чи мороз. Однак з появою газових і електричних світильників професія ліхтарника стала вже непотрібною. Вона зникла і зараз побачити чоловіка, що запалює ліхтар вночі, можна хіба що під час екскурсій.
"Люди-будильники"
У XIX столітті така професія була дуже популярною. "Люди-будильники" стукали у вікна містян, аби ті не проспали роботу. Пізніше механічні будильники та автоматизовані графіки на заводах швидко витіснили таку професію. До того вона відігравала ключову роль у дисципліні робітничого класу.
Чумаки, бондарі та інші ремісники
Популярними раніше також були професії чумаків, які возили сіль степами України. А от бондарі виготовляли дубові бочки, що було теж актуальним у давнину. Не менш важливими були професії гончарів, що ліпили посуд, та ткачів, які вручну створювали полотна.
Голубина пошта, телеграфісти та дагеротипери
Поява смартфонів та інтернету витіснила голубину пошту, телеграф і оголошувачі. Зникли і відповідні професії. Раніше ж люди, які відповідали за зв'язок, були на вагу золота.
