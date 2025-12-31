Відео
Новий рік — як його святкували українці 100 років тому

Дата публікації: 31 грудня 2025 08:00
Новий рік 100 років тому — як це свято відзначали українці
Дві дівчини біля новорічної ялинки. Фото: Freepik

Сьогодні Новий рік — це сімейне свято, що має свої обов'язкові атрибути та традиції. Багато з них сягають давнини.

Новини.LIVE розповідають про те, як українці святкували новорічні свята 100 років тому.

Раніше Новий рік вважався доповненням до Різдва, яке було основним святом. На початку XX століття його відзначали 25 грудня. Саме до цієї дати прикрашали ялинку та дім. Дехто ставив святкового дідуха. А вже 31 грудня українці зустрічали Новий рік, проте не з таким розмахом, як релігійне свято.

Ялинку звичайно ж ставили живу. Однак таке задоволення було не дешевим. На той час одне дерево коштувало від 10 до 20 рублів. Скляні іграшки та прикраси також були дорогими — за кожну по 1-2 рублі. 

Столи на Новий рік та Різдво українці накривали щедро. На релігійне свято в меню були обов'язкові страви: кутя, узвар, тушкована риба, вареники з вишнями, картоплею, капустою тощо. На 31 грудня часто готували смажену птицю, пироги з різною начинкою, млинці та салати. Вже тоді традиційним святковим напоєм стало шампанське.

1 січня для українців був вихідним днем. У цей час вдавалося відпочити від святкувань та набратися сил перед початком нового року. А от у СРСР святкування Нового року вже змінилося. 1 січня стало робочим днем. З'явилися Дід Мороз та Снігурочка, а святкувати українці намагалися поближче до телевізора. Усі гуртувалися в сусідів, які мали "блакитний екран".

Різдво відійшло на другорядний план, а Новий рік став головним святом. У радянські часи змінилися і страви, які подавали на стіл. Традиційним символом свята стало олів'є, оселедець під шубою та холодець.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
