Культові різдвяні фільми — ці стрічки ніколи не набридають

Дивитися фільми на Різдво — це вже справжня традиція для багатьох. Деякі стрічки вийшли десятки років тому, однак досі не втрачають актуальності. Їх хочеться передивлятися знову і знову.

Кращі фільми на Різдво та Новий рік

"Поганий Санта"

Головний герой фільму — Віллі. Він звичайнісінький злодій, який напередодні Різдва разом з напарником вирішує пограбувати черговий великий магазин. Найкраще прикриття — видавати себе за Санту. Однак цього разу все йде не за планом. Віллі знайомиться з наївним хлопчиком, який щиро вірить, що перед ним Санта Клаус. Це знайомство перевертає життя злодія з ніг на голову.

"Сам удома"

Про цей фільм знають усі. Він справді не набридає та вже став символом Різдва для багатьох. Історія Кевіна МакКалістера, який щороку на свята потрапляє в халепу та залишається на самоті, вже стала культовою. Ця стрічка наповнена гумором, різдвяною атмосферою та буде цікавою для усієї сім'ї.

"Відпочинок за обміном"

Дві молоді жінки живуть за тисячі кілометрів одна від одної. Одна з них — журналістка, що закохана у свого колегу. Інша — має своє власне рекламне агентство, і, найголовніше, кохану людину. Однак виявляється, що чоловік їй зраджує. Айріс та Аманда випадково знайомляться через інтернет і вирішують на Різдво помінятися житлом. Це має відволікти їх від проблем, але пригода стає не такою, якою її уявляли.

