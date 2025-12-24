Які актори заробили найбільше у 2025 році — мільйони доларів

Героїня серіалу "Дивні дива" Вайнона Райдер. Фото: Reuters

Цей рік був щедрим на нові фільми та серіали, що стали культовими. Актори, що знімалися у цих стрічках, заробили чималі гонорари. Йдеться про мільйони доларів.

Про це пише "Новий канал" в Instagram.

Які актори заробили найбільше у 2025 році

Ентоні Макі — "Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Актор став одним з тих, хто заробив найбільше. У 2025 році його гонорар склав 12 мільйонів доларів. Такий дохід Макі принесла роль у фільмі "Капітан Америка: Чудесний новий світ".

Актор Ентоні Макі. Фото: Reuters

Девід Гарбор та Вайнона Райдер — "Дивні дива"

П'ятий сезон популярного серіалу приніс акторам Девіду Гарбору та Вайноні Райдер по 9,5 мільйонів доларів кожному. Науково-фантастичний детектив підкорив глядачів з усього світу.

Актори Девід Гарбор та Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Джо Кірі — "Дивні дива"

Ще один актор з "Дивних див", який здивував заробітком, — Джо Кірі. У 2025 році він отримав за роботу 6 мільйонів доларів. У серіалі актор зіграв Стіва Гаррінґтона та став одним з найулюбленіших персонажів.

Актор Джо Кірі. Фото: Instagram

Педро Паскаль — "Останні з нас"

Другий сезон серіалу "Останні з нас" приніс значний дохід Педро Паскалю. Він заробив 4,2 мільйона доларів. У постапокаліптичній драмі про виживання від HBO актор зіграв роль контрабандиста Джоела Міллера.

Актор Педро Паскаль. Фото: Instagram

Джек Блек — "Minecraft"

Пригодницька комедія про групу невдах, що потрапили крізь портал у піксельний світ гри Minecraft, принесла чималий заробіток Джеку Блеку. Актор отримав 3 мільйони доларів за роль Стіва.

Актор Джек Блек. Фото: Instagram

