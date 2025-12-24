Відео
Головна Life Найбільш високооплачувані актори 2025 — хто заробив мільйони

Найбільш високооплачувані актори 2025 — хто заробив мільйони

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 14:56
Які актори заробили найбільше у 2025 році — мільйони доларів
Героїня серіалу "Дивні дива" Вайнона Райдер. Фото: Reuters

Цей рік був щедрим на нові фільми та серіали, що стали культовими. Актори, що знімалися у цих стрічках, заробили чималі гонорари. Йдеться про мільйони доларів.

Про це пише "Новий канал" в Instagram.

Читайте також:

Які актори заробили найбільше у 2025 році

Ентоні Макі — "Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Актор став одним з тих, хто заробив найбільше. У 2025 році його гонорар склав 12 мільйонів доларів. Такий дохід Макі принесла роль у фільмі "Капітан Америка: Чудесний новий світ".

Скільки заробили актори у 2025 році
Актор Ентоні Макі. Фото: Reuters

Девід Гарбор та Вайнона Райдер — "Дивні дива"

П'ятий сезон популярного серіалу приніс акторам Девіду Гарбору та Вайноні Райдер по 9,5 мільйонів доларів кожному. Науково-фантастичний детектив підкорив глядачів з усього світу.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актори Девід Гарбор та Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Джо Кірі — "Дивні дива"

Ще один актор з "Дивних див", який здивував заробітком, — Джо Кірі. У 2025 році він отримав за роботу 6 мільйонів доларів. У серіалі актор зіграв Стіва Гаррінґтона та став одним з найулюбленіших персонажів.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актор Джо Кірі. Фото: Instagram

Педро Паскаль — "Останні з нас"

Другий сезон серіалу "Останні з нас" приніс значний дохід Педро Паскалю. Він заробив 4,2 мільйона доларів. У постапокаліптичній драмі про виживання від HBO актор зіграв роль контрабандиста Джоела Міллера.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актор Педро Паскаль. Фото: Instagram

Джек Блек — "Minecraft"

Пригодницька комедія про групу невдах, що потрапили крізь портал у піксельний світ гри Minecraft, принесла чималий заробіток Джеку Блеку. Актор отримав 3 мільйони доларів за роль Стіва.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актор Джек Блек. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки заробили актори "Гаррі Поттера". Суми дійсно вражають.

Також ми розповідали про новий український серіал "Ховаючи колишню". Він набирає шалену популярність.

фільм гроші актори зарплатня цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
