Які актори заробили найбільше у 2025 році — мільйони доларів

Найбільш високооплачувані актори 2025 — хто заробив мільйони
Цей рік був щедрим на нові фільми та серіали, що стали культовими. Актори, що знімалися у цих стрічках, заробили чималі гонорари. Йдеться про мільйони доларів.
Які актори заробили найбільше у 2025 році
Ентоні Макі — "Капітан Америка: Чудесний новий світ"
Актор став одним з тих, хто заробив найбільше. У 2025 році його гонорар склав 12 мільйонів доларів. Такий дохід Макі принесла роль у фільмі "Капітан Америка: Чудесний новий світ".
Девід Гарбор та Вайнона Райдер — "Дивні дива"
П'ятий сезон популярного серіалу приніс акторам Девіду Гарбору та Вайноні Райдер по 9,5 мільйонів доларів кожному. Науково-фантастичний детектив підкорив глядачів з усього світу.
Джо Кірі — "Дивні дива"
Ще один актор з "Дивних див", який здивував заробітком, — Джо Кірі. У 2025 році він отримав за роботу 6 мільйонів доларів. У серіалі актор зіграв Стіва Гаррінґтона та став одним з найулюбленіших персонажів.
Педро Паскаль — "Останні з нас"
Другий сезон серіалу "Останні з нас" приніс значний дохід Педро Паскалю. Він заробив 4,2 мільйона доларів. У постапокаліптичній драмі про виживання від HBO актор зіграв роль контрабандиста Джоела Міллера.
Джек Блек — "Minecraft"
Пригодницька комедія про групу невдах, що потрапили крізь портал у піксельний світ гри Minecraft, принесла чималий заробіток Джеку Блеку. Актор отримав 3 мільйони доларів за роль Стіва.
