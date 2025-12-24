Какие актеры заработали больше всего в 2025 году — миллионы долларов

Героиня сериала "Очень странные дела" Вайнона Райдер. Фото: Reuters

Этот год был щедрым на новые фильмы и сериалы, ставшие культовыми. Актеры, снимавшиеся в этих лентах, заработали немалые гонорары. Речь идет о миллионах долларов.

Какие актеры заработали больше всего в 2025 году

Энтони Маки — "Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Актер стал одним из тех, кто заработал больше всех. В 2025 году его гонорар составил 12 миллионов долларов. Такой доход Маки принесла роль в фильме "Капитан Америка: Чудесный новый мир".

Актер Энтони Маки. Фото: Reuters

Дэвид Харбор и Вайнона Райдер — "Очень странные дела"

Пятый сезон популярного сериала принес актерам Дэвиду Харбору и Вайноне Райдер по 9,5 миллиона долларов каждому. Научно-фантастический детектив покорил зрителей со всего мира.

Актеры Дэвид Харбор и Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Джо Кири — "Очень странные дела"

Еще один актер из "Очень странных дел", который удивил заработком, — Джо Кири. В 2025 году он получил за работу 6 миллионов долларов. В сериале актер сыграл Стива Харрингтона и стал одним из самых любимых персонажей.

Актер Джо Кири. Фото: Instagram

Педро Паскаль — "Последние из нас"

Второй сезон сериала "Последние из нас" принес значительный доход Педро Паскалю. Он заработал 4,2 миллиона долларов. В постапокалиптической драме о выживании от HBO актер сыграл роль контрабандиста Джоэла Миллера.

Актер Педро Паскаль. Фото: Instagram

Джек Блэк — "Minecraft"

Приключенческая комедия о группе неудачников, попавших сквозь портал в пиксельный мир игры Minecraft, принесла немалый заработок Джеку Блэку. Актер получил 3 миллиона долларов за роль Стива.

Актер Джек Блэк. Фото: Instagram

