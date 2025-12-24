Видео
Главная Life Самые высокооплачиваемые актеры 2025 — кто заработал миллионы

Самые высокооплачиваемые актеры 2025 — кто заработал миллионы

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:56
Какие актеры заработали больше всего в 2025 году — миллионы долларов
Героиня сериала "Очень странные дела" Вайнона Райдер. Фото: Reuters

Этот год был щедрым на новые фильмы и сериалы, ставшие культовыми. Актеры, снимавшиеся в этих лентах, заработали немалые гонорары. Речь идет о миллионах долларов.

Об этом пишет "Новий канал" в Instagram.

Читайте также:

Какие актеры заработали больше всего в 2025 году

Энтони Маки — "Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Актер стал одним из тех, кто заработал больше всех. В 2025 году его гонорар составил 12 миллионов долларов. Такой доход Маки принесла роль в фильме "Капитан Америка: Чудесный новый мир".

Скільки заробили актори у 2025 році
Актер Энтони Маки. Фото: Reuters

Дэвид Харбор и Вайнона Райдер — "Очень странные дела"

Пятый сезон популярного сериала принес актерам Дэвиду Харбору и Вайноне Райдер по 9,5 миллиона долларов каждому. Научно-фантастический детектив покорил зрителей со всего мира.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актеры Дэвид Харбор и Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Джо Кири — "Очень странные дела"

Еще один актер из "Очень странных дел", который удивил заработком, — Джо Кири. В 2025 году он получил за работу 6 миллионов долларов. В сериале актер сыграл Стива Харрингтона и стал одним из самых любимых персонажей.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актер Джо Кири. Фото: Instagram

Педро Паскаль — "Последние из нас"

Второй сезон сериала "Последние из нас" принес значительный доход Педро Паскалю. Он заработал 4,2 миллиона долларов. В постапокалиптической драме о выживании от HBO актер сыграл роль контрабандиста Джоэла Миллера.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актер Педро Паскаль. Фото: Instagram

Джек Блэк — "Minecraft"

Приключенческая комедия о группе неудачников, попавших сквозь портал в пиксельный мир игры Minecraft, принесла немалый заработок Джеку Блэку. Актер получил 3 миллиона долларов за роль Стива.

Скільки заробили актори у 2025 році
Актер Джек Блэк. Фото: Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, сколько заработали актеры "Гарри Поттера". Суммы действительно впечатляют.

Также мы рассказывали о новом украинском сериале "Ховаючи колишню". Он набирает бешеную популярность.

кино деньги актеры зарплата интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
