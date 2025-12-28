Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Life

Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Лучшие рождественские фильмы всех времен — 3 культовые ленты

Лучшие рождественские фильмы всех времен — 3 культовые ленты

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 22:00
Культовые рождественские фильмы — эти ленты никогда не надоедают
Главный герой фильма "Плохой Санта". Фото: кадр из видео

Смотреть фильмы на Рождество — это уже настоящая традиция для многих. Некоторые ленты вышли десятки лет назад, однако до сих пор не теряют актуальности. Их хочется пересматривать снова и снова.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие фильмы на Рождество и Новый год

"Плохой Санта"

Главный герой фильма — Вилли. Он самый обычный вор, который в канун Рождества вместе с напарником решает ограбить очередной крупный магазин. Лучшее прикрытие — выдавать себя за Санту. Однако на этот раз все идет не по плану. Вилли знакомится с наивным мальчиком, который искренне верит, что перед ним Санта Клаус. Это знакомство переворачивает жизнь вора с ног на голову.

"Один дома"

Об этом фильме знают все. Он действительно не надоедает и уже стал символом Рождества для многих. История Кевина МакКалистера, который ежегодно на праздники попадает в беду и остается в одиночестве, уже стала культовой. Эта лента наполнена юмором, рождественской атмосферой и будет интересной для всей семьи.

"Отдых по обмену"

Две молодые женщины живут за тысячи километров друг от друга. Одна из них — журналистка, влюбленная в своего коллегу. Другая — имеет свое собственное рекламное агентство, и, самое главное, любимого человека. Однако оказывается, что муж ей изменяет. Айрис и Аманда случайно знакомятся через интернет и решают на Рождество поменяться жильем. Это должно отвлечь их от проблем, но приключение становится не таким, каким его представляли.

Напомним, ранее мы писали о том, какие актеры заработали больше всего в 2025 году. Они снимались в самых популярных фильмах и сериалах.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть сериал "Пряча бывшую". Он набирает бешеную популярность.

праздники кино Новый год Рождество советы
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
