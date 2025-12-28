Культовые рождественские фильмы — эти ленты никогда не надоедают

Главный герой фильма "Плохой Санта". Фото: кадр из видео

Смотреть фильмы на Рождество — это уже настоящая традиция для многих. Некоторые ленты вышли десятки лет назад, однако до сих пор не теряют актуальности. Их хочется пересматривать снова и снова.

Лучшие фильмы на Рождество и Новый год

"Плохой Санта"

Главный герой фильма — Вилли. Он самый обычный вор, который в канун Рождества вместе с напарником решает ограбить очередной крупный магазин. Лучшее прикрытие — выдавать себя за Санту. Однако на этот раз все идет не по плану. Вилли знакомится с наивным мальчиком, который искренне верит, что перед ним Санта Клаус. Это знакомство переворачивает жизнь вора с ног на голову.

"Один дома"

Об этом фильме знают все. Он действительно не надоедает и уже стал символом Рождества для многих. История Кевина МакКалистера, который ежегодно на праздники попадает в беду и остается в одиночестве, уже стала культовой. Эта лента наполнена юмором, рождественской атмосферой и будет интересной для всей семьи.

"Отдых по обмену"

Две молодые женщины живут за тысячи километров друг от друга. Одна из них — журналистка, влюбленная в своего коллегу. Другая — имеет свое собственное рекламное агентство, и, самое главное, любимого человека. Однако оказывается, что муж ей изменяет. Айрис и Аманда случайно знакомятся через интернет и решают на Рождество поменяться жильем. Это должно отвлечь их от проблем, но приключение становится не таким, каким его представляли.

