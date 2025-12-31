Видео
Новый год — как его праздновали украинцы 100 лет назад

Новый год — как его праздновали украинцы 100 лет назад

Дата публикации 31 декабря 2025 08:00
Новый год 100 лет назад — как этот праздник отмечали украинцы
Две девушки возле новогодней елки. Фото: Freepik

Сегодня Новый год — это семейный праздник, имеющий свои обязательные атрибуты и традиции. Многие из них достигают древности.

Новини.LIVE рассказывают о том, как украинцы праздновали новогодние праздники 100 лет назад.

Ранее Новый год считался дополнением к Рождеству, которое было основным праздником. В начале XX века его отмечали 25 декабря. Именно к этой дате украшали елку и дом. Некоторые ставили праздничный дидух. А уже 31 декабря украинцы встречали Новый год, однако не с таким размахом, как религиозный праздник.

Елку конечно же ставили живую. Однако такое удовольствие было не дешевым. В то время одно дерево стоило от 10 до 20 рублей. Стеклянные игрушки и украшения также были дорогими — за каждую по 1-2 рубля.

Столы на Новый год и Рождество украинцы накрывали щедро. На религиозный праздник в меню были обязательные блюда: кутья, узвар, тушеная рыба, вареники с вишнями, картофелем, капустой и тому подобное. На 31 декабря часто готовили жареную птицу, пироги с разной начинкой, блины и салаты. Уже тогда традиционным праздничным напитком стало шампанское.

1 января для украинцев был выходным днем. В это время удавалось отдохнуть от празднований и набраться сил перед началом нового года. А вот в СССР празднование Нового года уже изменилось. 1 января стало рабочим днем, появились Дед Мороз и Снегурочка, а праздновать украинцы старались поближе к телевизору. Все собирались у соседей, которые имели "голубой экран".

Рождество отошло на второй план, а Новый год стал главным праздником. В советские времена изменились и блюда, которые подавали на стол. Традиционным символом праздника стало оливье, селедка под шубой и холодец.

Напомним, ранее мы писали о том, какие традиции празднования Рождества есть в разных странах. Для многих они кажутся странными.

Также мы рассказывали о том, какие рождественские традиции украинцев удивляют иностранцев. Никто не может их понять.

зима Новый год Рождество интересные факты празднование
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
