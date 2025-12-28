Какие украинские новогодние традиции странные для иностранцев — они этого не понимают

Украинские новогодние традиции, которые иностранцы не понимают
Украинцы имеют много новогодних и рождественских традиций, однако некоторые из них очень удивляют иностранцев. Жители других стран не могут понять некоторые привычные для нас вещи.
Об этом пишет издание "Вгору".
Новогодние традиции украинцев, которые удивляют иностранцев
Готовить много еды на праздники
Для нас Новый год и Рождество — это праздники, которые ассоциируются с большим застольем, вкусной едой и разнообразными блюдами. Однако иностранцы этого не понимают. В большинстве стран мира набор продуктов на новогоднем столе гораздо скромнее и за плитой несколько дней подряд никто не стоит.
Делать генеральную уборку перед Новым годом
Украинцы привыкли перед Новым годом до блеска вымывать дом и делать генеральную уборку. Однако такая традиция есть далеко не во всех странах. Некоторые предпочитают отдохнуть 31 декабря и уделить время себе и семье.
Есть мандарины на Новый год
У большинства украинских семей мандарины ассоциируются с Новым годом. Это уже традиционный атрибут зимних праздников. Однако в некоторых странах этого совсем не понимают. Например, в Италии символом рождественско-новогодних праздников является виноград, а в Бельгии — клубника.
Дарить друг другу дорогие подарки
Еще одна украинская традиция — дарить дорогие презенты на новогодние праздники. А вот в Дании, например, лучшим подарком считаются свитера и пледы. В Италии есть традиция дарить друг другу шоколад и домашнюю выпечку, а в Нидерландах — луковицы тюльпанов.
Громко праздновать Новый год, а не Рождество
Больше всего иностранцев удивляет то, что украинцы громко празднуют не Рождество, а Новый год. Именно 25 декабря на Западе отмечают главный праздник зимы. Зато в Украине большинство семей устраивают шумный праздник именно 31 декабря.
Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи стоит выбросить перед Новым годом. Это принесет в семью счастье и уют.
Также мы рассказывали о том, как в Украине принято здороваться на Рождество. Есть две традиционные фразы.
Читайте Новини.LIVE!