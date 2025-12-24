Как здороваться на Рождество на украинском языке — запомните эти фразы

Украинские традиции — как правильно здороваться на Рождество
Украинцы на Рождество приветствуют друг друга традиционными словами, которые возвеличивают рождение Иисуса. Эти фразы произносят в Сочельник, накануне 25 декабря, и в течение всего периода праздников, вплоть до 2 февраля. Именно в этот день отмечают Сретение Господне.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как правильно здороваться на Рождество
На западе Украины есть устоявшееся приветствие христиан "Слава Ісусу Христу". Его говорят в течение всего года, но на Рождество и Пасху фразу меняют. В частности, во время зимних праздников принято здороваться такими словами:
- "Христос народився!".
В ответ нужно произносить эту фразу:
- "Славімо Його!".
При этом такие формы приветствия могут несколько отличаться. Это зависит от региона, ведь каждый край имеет свои традиции и говор. Например, могут отличаться формы слова "родился":
- "родився";
- "рождається";
- "ся рождає".
Так же могут меняться формы слова "славим" на:
- "славіте";
- "славте";
- "слава".
А вот на праздник Крещения, который отмечают 6 января, стоит говорить: "Христос охрестився" или "Христос хрещається!" В ответ традиционно говорят такую фразу: "У річці Йордані". Историки утверждают, что подобная форма приветствия на Крещение является галицким обычаем.
Напомним, ранее мы писали о том, какие традиции празднования Рождества есть в разных странах. Они странные и даже забавные.
Также мы рассказывали о том, какие рождественские фильмы стоит посмотреть. Они подойдут для всей семьи.
Читайте Новини.LIVE!