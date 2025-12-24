Как здороваться на Рождество на украинском языке — запомните эти фразы

Две девушки обмениваются подарками на Рождество. Фото: Freepik

Украинцы на Рождество приветствуют друг друга традиционными словами, которые возвеличивают рождение Иисуса. Эти фразы произносят в Сочельник, накануне 25 декабря, и в течение всего периода праздников, вплоть до 2 февраля. Именно в этот день отмечают Сретение Господне.

Как правильно здороваться на Рождество

На западе Украины есть устоявшееся приветствие христиан "Слава Ісусу Христу". Его говорят в течение всего года, но на Рождество и Пасху фразу меняют. В частности, во время зимних праздников принято здороваться такими словами:

"Христос народився!".

В ответ нужно произносить эту фразу:

"Славімо Його!".

При этом такие формы приветствия могут несколько отличаться. Это зависит от региона, ведь каждый край имеет свои традиции и говор. Например, могут отличаться формы слова "родился":

"родився";

"рождається";

"ся рождає".

Так же могут меняться формы слова "славим" на:

"славіте";

"славте";

"слава".

А вот на праздник Крещения, который отмечают 6 января, стоит говорить: "Христос охрестився" или "Христос хрещається!" В ответ традиционно говорят такую фразу: "У річці Йордані". Историки утверждают, что подобная форма приветствия на Крещение является галицким обычаем.

