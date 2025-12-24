Видео
Главная Life Украинские традиции — как правильно здороваться на Рождество

Украинские традиции — как правильно здороваться на Рождество

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 12:01
Как здороваться на Рождество на украинском языке — запомните эти фразы
Две девушки обмениваются подарками на Рождество. Фото: Freepik

Украинцы на Рождество приветствуют друг друга традиционными словами, которые возвеличивают рождение Иисуса. Эти фразы произносят в Сочельник, накануне 25 декабря, и в течение всего периода праздников, вплоть до 2 февраля. Именно в этот день отмечают Сретение Господне.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Как правильно здороваться на Рождество

На западе Украины есть устоявшееся приветствие христиан "Слава Ісусу Христу". Его говорят в течение всего года, но на Рождество и Пасху фразу меняют. В частности, во время зимних праздников принято здороваться такими словами:

  • "Христос народився!".

В ответ нужно произносить эту фразу:

  • "Славімо Його!".

При этом такие формы приветствия могут несколько отличаться. Это зависит от региона, ведь каждый край имеет свои традиции и говор. Например, могут отличаться формы слова "родился":

  • "родився";
  • "рождається";
  • "ся рождає".

Так же могут меняться формы слова "славим" на:

  • "славіте";
  • "славте";
  • "слава".

А вот на праздник Крещения, который отмечают 6 января, стоит говорить: "Христос охрестився" или "Христос хрещається!" В ответ традиционно говорят такую фразу: "У річці Йордані". Историки утверждают, что подобная форма приветствия на Крещение является галицким обычаем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие традиции празднования Рождества есть в разных странах. Они странные и даже забавные.

Также мы рассказывали о том, какие рождественские фильмы стоит посмотреть. Они подойдут для всей семьи.

праздники традиции украинский язык Рождество фраза
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
