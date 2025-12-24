Як вітатися на Різдво українською мовою — запам'ятайте ці фрази

Дві дівчини обмінюються подарунками на Різдво. Фото: Freepik

Українці на Різдво вітають одне одного традиційними словами, які возвеличують народження Ісуса. Ці фрази промовляють у Святвечір, напередодні 25 грудня, та протягом усього періоду свят, аж до 2 лютого. Саме в цей день відзначають Стрітення Господнє.

Як правильно вітатися на Різдво

На заході України є усталене привітання християн "Слава Ісусу Христу". Його говорять протягом усього року, але на Різдво та Великдень фразу змінюють. Зокрема, під час зимових свят прийнято вітатися такими словами:

"Христос народився!".

У відповідь потрібно промовляти цю фразу:

"Славімо Його!".

При цьому такі форми привітання можуть дещо різнитися. Це залежить від регіону, адже кожен край має свої традиції та говір. Наприклад, можуть відрізнятися форми слова "народився":

"родився";

"рождається";

"ся рождає".

Так само можуть змінюватися форми слова "славімо" на:

"славіте";

"славте";

"слава".

А от на свято Водохреща, яке відзначають 6 січня, варто говорити: "Христос охрестився" або "Христос хрещається!". У відповідь традиційно говорять таку фразу: "У річці Йордані". Історики стверджують, що подібна форма вітання на Водохреща є галицьким звичаєм.

