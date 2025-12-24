Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Для удачи и счастья — что кладут под скатерть на Рождество

Для удачи и счастья — что кладут под скатерть на Рождество

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:49
Что кладут под скатерть в Сочельник и Рождество — на счастье
Женщина ставит свечи на праздничный стол. Фото: Pexels

В Украине Сочельник и Рождество — это особые праздники, окутанные рядом примет и традиций. Некоторые из них касаются того, что стоит ставить под праздничную скатерть. Это принесет удачу и счастье и защитит семью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что ставить под скатерть на Сочельник и Рождество

О том, что на столе в Сочельник должны обязательно стоять 12 блюд, знают все. Однако мало кто знает, что важно поставить под скатерть некоторые вещи, которые защитят всю семью от невзгод. Такие обереги ставят на стол и на Рождество.

Рождественский стол не может быть без соли и свечи. Эти атрибуты имеют важное значение. Считается, что соль оберегает от злых сил. Свеча — это символ веры, который сопровождает человека от крещения и вплоть до смерти.

Согласно украинским традициям, в Сочельник и Рождество скатерть нельзя стелить просто на стол. Под нее нужно ставить солому или сено. Кроме того, на четыре угла ставят чеснок. Считается, что он отгоняет злых духов.

Чтобы привлечь деньги и богатство, под скатерть нужно насыпать пшеницы. Так же на стол стоит поставить монеты. Украинцы издавна считали, что такая традиция бережет от нищеты и приумножает доход.

Напомним, ранее мы писали о странных традициях празднования Рождества. В каждой стране есть свои обычаи.

Также мы рассказывали о том, как правильно здороваться на Рождество. В украинском языке есть несколько фраз, которые стоит запомнить.

традиции Рождество советы сочельник обычаи
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации