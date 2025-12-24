Что кладут под скатерть в Сочельник и Рождество — на счастье

Женщина ставит свечи на праздничный стол. Фото: Pexels

В Украине Сочельник и Рождество — это особые праздники, окутанные рядом примет и традиций. Некоторые из них касаются того, что стоит ставить под праздничную скатерть. Это принесет удачу и счастье и защитит семью.

Что ставить под скатерть на Сочельник и Рождество

О том, что на столе в Сочельник должны обязательно стоять 12 блюд, знают все. Однако мало кто знает, что важно поставить под скатерть некоторые вещи, которые защитят всю семью от невзгод. Такие обереги ставят на стол и на Рождество.

Рождественский стол не может быть без соли и свечи. Эти атрибуты имеют важное значение. Считается, что соль оберегает от злых сил. Свеча — это символ веры, который сопровождает человека от крещения и вплоть до смерти.

Согласно украинским традициям, в Сочельник и Рождество скатерть нельзя стелить просто на стол. Под нее нужно ставить солому или сено. Кроме того, на четыре угла ставят чеснок. Считается, что он отгоняет злых духов.

Чтобы привлечь деньги и богатство, под скатерть нужно насыпать пшеницы. Так же на стол стоит поставить монеты. Украинцы издавна считали, что такая традиция бережет от нищеты и приумножает доход.

