Для удачі та щастя — що кладуть під скатертину на Різдво

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 17:49
Що кладуть під скатертину у Святвечір та Різдво — на щастя
Жінка ставить свічки на святковий стіл. Фото: Pexels

В Україні Святвечір та Різдво — це особливі свята, що оповиті низкою прикмет і традицій. Деякі з них стосуються того, що варто ставити під святкову скатертину. Це принесе удачу та щастя і захистить родину.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Що ставити під скатертину на Святвечір та Різдво

Про те, що на столі на Святвечір мають обов'язково стояти 12 страв, знають усі. Однак мало хто знає, що важливо поставити під скатертину деякі речі, що захистять всю родину від негараздів. Такі обереги ставлять на стіл і на Різдво.

Різдвяний стіл не може бути без солі та свічки. Ці атрибути мають важливе значення. Вважається, що сіль оберігає від злих сил. Свічка — це символ віри, який супроводжує людину від хрещення й аж до смерті.

Згідно з українськими традиціями, у Святвечір та Різдво скатертину не можна стелити просто на стіл. Під неї потрібно ставити солому чи сіно. Крім того, на чотири кути ставлять часник. Вважається, що він відганяє злих духів.

Аби привабити гроші та багатство, під скатертину потрібно насипати пшениці. Так само на стіл варто поставити монети. Українці здавна вважали, що така традиція береже від злиднів та примножує дохід.

Нагадаємо, раніше ми писали про дивні традиції святкування Різдва. У кожній країні є свої звичаї.

Також ми розповідали про те, як правильно вітатися на Різдво. В українській мові є кілька фраз, які варто запам'ятати.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
