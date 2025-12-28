Які українські новорічні традиції дивні для іноземців — вони цього не розуміють

Українські новорічні традиції, яких іноземці не можуть зрозуміти
Українці мають багато новорічних та різдвяних традицій, однак деякі з них дуже дивують іноземців. Жителі інших країн не можуть збагнути деякі звичні для нас речі.
Новорічні традиції українців, які дивують іноземців
Готувати багато їжі на свята
Для нас Новий рік та Різдво — це свята, що асоціюються з великим застіллям, смачною їжею та різноманітними стравами. Однак іноземці цього не розуміють. У більшості країн світу набір продуктів на новорічному столі набагато скромніший і за плитою кілька днів поспіль ніхто не стоїть.
Робити генеральне прибирання перед Новим роком
Українці звикли перед Новим роком до блиску вимивати дім та робити генеральне прибирання. Однак така традиція є далеко не у всіх країнах. Дехто віддає перевагу тому, аби відпочити 31 грудня та приділити час собі і родині.
Їсти мандарини на Новий рік
У більшості українських сімей мандарини асоціюються з Новим роком. Це вже традиційний атрибут зимових свят. Однак в деяких країнах цього зовсім не розуміють. Наприклад, в Італії символом різдвяно-новорічних свят є виноград, а у Бельгії — полуниця.
Дарувати один одному дорогі подарунки
Ще одна українська традиція — дарувати дорогі презенти на новорічні свята. А от в Данії, наприклад, найкращим подарунком вважаються светри і пледи. В Італії є традиція дарувати один одному шоколад і домашню випічку, а в Нідерландах — цибулини тюльпанів.
Гучно святкувати Новий рік, а не Різдво
Чи не найбільше іноземців дивує те, що українці гучно святкують не Різдво, а Новий рік. Саме 25 грудня на Заході відзначають головне свято зими. Натомість в Україні більшість сімей влаштовують гамірне свято саме 31 грудня.
