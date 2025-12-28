Відео
Головна Life Українські новорічні традиції, яких іноземці не можуть зрозуміти

Українські новорічні традиції, яких іноземці не можуть зрозуміти

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 08:00
Які українські новорічні традиції дивні для іноземців — вони цього не розуміють
Сім'я прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Українці мають багато новорічних та різдвяних традицій, однак деякі з них дуже дивують іноземців. Жителі інших країн не можуть збагнути деякі звичні для нас речі.

Про це пише видання "Вгору".

Читайте також:

Новорічні традиції українців, які дивують іноземців

Готувати багато їжі на свята

Для нас Новий рік та Різдво — це свята, що асоціюються з великим застіллям, смачною їжею та різноманітними стравами. Однак іноземці цього не розуміють. У більшості країн світу набір продуктів на новорічному столі набагато скромніший і за плитою кілька днів поспіль ніхто не стоїть.

Робити генеральне прибирання перед Новим роком

Українці звикли перед Новим роком до блиску вимивати дім та робити генеральне прибирання. Однак така традиція є далеко не у всіх країнах. Дехто віддає перевагу тому, аби відпочити 31 грудня та приділити час собі і родині.

Їсти мандарини на Новий рік

У більшості українських сімей мандарини асоціюються з Новим роком. Це вже традиційний атрибут зимових свят. Однак в деяких країнах цього зовсім не розуміють. Наприклад, в Італії символом різдвяно-новорічних свят є виноград, а у Бельгії — полуниця.

Дарувати один одному дорогі подарунки

Ще одна українська традиція — дарувати дорогі презенти на новорічні свята. А от в Данії, наприклад, найкращим подарунком вважаються светри і пледи. В Італії є традиція дарувати один одному шоколад і домашню випічку, а в Нідерландах — цибулини тюльпанів.

Гучно святкувати Новий рік, а не Різдво

Чи не найбільше іноземців дивує те, що українці гучно святкують не Різдво, а Новий рік. Саме 25 грудня на Заході відзначають головне свято зими. Натомість в Україні більшість сімей влаштовують гамірне свято саме 31 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі варто викинути перед Новим роком. Це принесе у сім'ю щастя і затишок.

Також ми розповідали про те, як в Україні заведено вітатися на Різдво. Є дві традиційні фрази.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
