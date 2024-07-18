Найдите четыре отличия — решите головоломку за 7 секунд

Между рисунками есть четыре отличия. Рисунок: timesofindia

Охотник за удачными фото животных нацелил свою камеру на птиц, осевших кактус. Лишь самые внимательные смогут найти отличия между двумя почти одинаковыми рисунками.

Задание предложила The Sun.

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Найти отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем верить в свои способности и не сдаваться. Внимательно осмотрите фотоохотника, пустыню, кактус, птичек и другие изображения. Ведь отличия могут скрываться где угодно.

Польза от головоломок

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли все отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои умения в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.