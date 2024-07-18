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Загадка для бдительных — найдите четыре отличия за 7 секунд

18 июля 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите четыре отличия — решите головоломку за 7 секунд
Между рисунками есть четыре отличия. Рисунок: timesofindia
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Охотник за удачными фото животных нацелил свою камеру на птиц, осевших кактус. Лишь самые внимательные смогут найти отличия между двумя почти одинаковыми рисунками.

Задание предложила The Sun.

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Загадка для бдительных - найдите четыре отличия за 7 секунд - фото 1

Найти отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем верить в свои способности и не сдаваться. Внимательно осмотрите фотоохотника, пустыню, кактус, птичек и другие изображения. Ведь отличия могут скрываться где угодно.

Польза от головоломок

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли все отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои умения в других головоломках.

Правильный ответ

 

Загадка для бдительных - найдите четыре отличия за 7 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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