Знайдіть чотири відмінності — розв'яжіть головоломку за 7 секунд

Між малюнками чотири відмінності. Малюнок: timesofindia

Мисливець за вдалими фото тварин націлив свою камеру на птахів, які обсіли кактус. Лише найуважніші зможуть знайти відмінності між двома майже однаковими малюнками.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Фотополювання"

Знайти відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо вірити у свої здібності та не здаватися. Уважно роздивіться фотомисливця, пустелю, кактус, пташок та інші зображення. Адже відмінності можуть ховатися будь-де.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли усі відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.