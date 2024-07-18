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Загадка для пильних — знайдіть чотири відмінності за 7 секунд

18 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть чотири відмінності — розв'яжіть головоломку за 7 секунд
Між малюнками чотири відмінності. Малюнок: timesofindia
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Мисливець за вдалими фото тварин націлив свою камеру на птахів, які обсіли кактус. Лише найуважніші зможуть знайти відмінності між двома майже однаковими малюнками.

Завдання запропонувала The Sun.

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Загадка для пильних — знайдіть чотири відмінності за 7 секунд - фото 1

Знайти відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо вірити у свої здібності та не здаватися. Уважно роздивіться фотомисливця, пустелю, кактус, пташок та інші зображення. Адже відмінності можуть ховатися  будь-де.

Користь від головоломок

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли усі відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

 

Загадка для пильних — знайдіть чотири відмінності за 7 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

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