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Завтра начинается Великий пост — что нельзя делать в этот период

17 марта 2024 20:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Великий пост 18 марта — запреты, правила, что можно и нельзя есть
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пост перед Пасхой — один из важнейших у православных верующих, посвященный очищению души и тела. Он самый строгий и длительный в году. В 2024 году Великий пост начинается в понедельник, 18 марта, и заканчивается в субботу, 4 мая.

Рассказываем, какие важные запреты действуют во время Великого поста, какие правила соблюдать, что можно и нельзя есть.

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Что нужно знать про Великий пост

Церковь отмечает, что пост — это не только соблюдение ограничений в пище. Также верующие должны проводить эти дни в молитвах, размышлять о своей жизни и раскаяться в грехах.

Весь пост делится на:

  • святую Четыредесятницу (это 5 седмиц (недель) +5 дней);
  • Лазареву субботу;
  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • Страстная седмица (неделя) перед Пасхой (6 дней).

Каждая из семи недель наполнена особым духовным содержанием. Особенно важной считают первую неделю поста, это время молитв и покаяния.

Страстная неделя или седмица — это последняя неделя перед Пасхой. В это время верующие еще глубже погружаются в духовные размышления, посещают церковные службы и готовятся к торжественному празднованию Воскресения.

 

Великий пост 2024 года - что нужно делать и как подготовиться
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Какие правила Великого поста

Во время поста перед Пасхой важно соблюдать ряд правил. Они помогают очиститься не только физически, но и духовно:

  • проводить время в молитве;
  • читать Священное Писание;
  • покаяться во грехах;
  • посещать храм;
  • помогать близким;
  • помогать нуждающимся;
  • следить за своими мыслями и поступками;
  • обдумывать прошлые свои поступки;
  • попросить прощения за неправильные поступки;
  • простить близких.

Также важно во время Великого поста делать как можно больше благих дел — помогать нуждающимся уделять больше времени близким людям.

 

Что нельзя делать в Великий пост
Женщина в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать в Великий пост

Во время поста перед Пасхой нельзя:

  • ругаться;
  • ссориться;
  • злословить;
  • злиться;
  • оговаривать кого-то;
  • думать плохо о ком-то;
  • осуждать людей;
  • завидовать;
  • употреблять алкоголь;
  • курить сигареты;
  • подвергаться плохим привычкам;
  • устраивать громкие вечеринки.

Также во время Великого поста категорически запрещено жениться и венчаться.

 

Пост в апреле 2023
Великий пост. Фото: google.com

Великий пост 2024 — что нельзя есть в этот период

Во время поста по церковному уставу следует отказаться от еды животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов.

Также нужно отказаться от фастфуда, сладостей, кофе и всевозможных сладких напитков. Великий пост означает и отказ от курения, употребление алкоголя.

 

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

еда
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религия
Великий пост
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