Великий пост 18 марта — запреты, правила, что можно и нельзя есть

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Пост перед Пасхой — один из важнейших у православных верующих, посвященный очищению души и тела. Он самый строгий и длительный в году. В 2024 году Великий пост начинается в понедельник, 18 марта, и заканчивается в субботу, 4 мая.

Рассказываем, какие важные запреты действуют во время Великого поста, какие правила соблюдать, что можно и нельзя есть.

Читайте также:

Что нужно знать про Великий пост

Церковь отмечает, что пост — это не только соблюдение ограничений в пище. Также верующие должны проводить эти дни в молитвах, размышлять о своей жизни и раскаяться в грехах.

Весь пост делится на:

святую Четыредесятницу (это 5 седмиц (недель) +5 дней);

Лазареву субботу;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Страстная седмица (неделя) перед Пасхой (6 дней).

Каждая из семи недель наполнена особым духовным содержанием. Особенно важной считают первую неделю поста, это время молитв и покаяния.

Страстная неделя или седмица — это последняя неделя перед Пасхой. В это время верующие еще глубже погружаются в духовные размышления, посещают церковные службы и готовятся к торжественному празднованию Воскресения.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Какие правила Великого поста

Во время поста перед Пасхой важно соблюдать ряд правил. Они помогают очиститься не только физически, но и духовно:

проводить время в молитве;

читать Священное Писание;

покаяться во грехах;

посещать храм;

помогать близким;

помогать нуждающимся;

следить за своими мыслями и поступками;

обдумывать прошлые свои поступки;

попросить прощения за неправильные поступки;

простить близких.

Также важно во время Великого поста делать как можно больше благих дел — помогать нуждающимся уделять больше времени близким людям.

Женщина в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать в Великий пост

Во время поста перед Пасхой нельзя:

ругаться;

ссориться;

злословить;

злиться;

оговаривать кого-то;

думать плохо о ком-то;

осуждать людей;

завидовать;

употреблять алкоголь;

курить сигареты;

подвергаться плохим привычкам;

устраивать громкие вечеринки.

Также во время Великого поста категорически запрещено жениться и венчаться.

Великий пост. Фото: google.com

Великий пост 2024 — что нельзя есть в этот период

Во время поста по церковному уставу следует отказаться от еды животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов.

Также нужно отказаться от фастфуда, сладостей, кофе и всевозможных сладких напитков. Великий пост означает и отказ от курения, употребление алкоголя.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.