Великий пост 18 марта — запреты, правила, что можно и нельзя есть

Завтра начинается Великий пост — что нельзя делать в этот период
Пост перед Пасхой — один из важнейших у православных верующих, посвященный очищению души и тела. Он самый строгий и длительный в году. В 2024 году Великий пост начинается в понедельник, 18 марта, и заканчивается в субботу, 4 мая.
Рассказываем, какие важные запреты действуют во время Великого поста, какие правила соблюдать, что можно и нельзя есть.
Что нужно знать про Великий пост
Церковь отмечает, что пост — это не только соблюдение ограничений в пище. Также верующие должны проводить эти дни в молитвах, размышлять о своей жизни и раскаяться в грехах.
Весь пост делится на:
- святую Четыредесятницу (это 5 седмиц (недель) +5 дней);
- Лазареву субботу;
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- Страстная седмица (неделя) перед Пасхой (6 дней).
Каждая из семи недель наполнена особым духовным содержанием. Особенно важной считают первую неделю поста, это время молитв и покаяния.
Страстная неделя или седмица — это последняя неделя перед Пасхой. В это время верующие еще глубже погружаются в духовные размышления, посещают церковные службы и готовятся к торжественному празднованию Воскресения.
Какие правила Великого поста
Во время поста перед Пасхой важно соблюдать ряд правил. Они помогают очиститься не только физически, но и духовно:
- проводить время в молитве;
- читать Священное Писание;
- покаяться во грехах;
- посещать храм;
- помогать близким;
- помогать нуждающимся;
- следить за своими мыслями и поступками;
- обдумывать прошлые свои поступки;
- попросить прощения за неправильные поступки;
- простить близких.
Также важно во время Великого поста делать как можно больше благих дел — помогать нуждающимся уделять больше времени близким людям.
Что нельзя делать в Великий пост
Во время поста перед Пасхой нельзя:
- ругаться;
- ссориться;
- злословить;
- злиться;
- оговаривать кого-то;
- думать плохо о ком-то;
- осуждать людей;
- завидовать;
- употреблять алкоголь;
- курить сигареты;
- подвергаться плохим привычкам;
- устраивать громкие вечеринки.
Также во время Великого поста категорически запрещено жениться и венчаться.
Великий пост 2024 — что нельзя есть в этот период
Во время поста по церковному уставу следует отказаться от еды животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов.
Также нужно отказаться от фастфуда, сладостей, кофе и всевозможных сладких напитков. Великий пост означает и отказ от курения, употребление алкоголя.
Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.
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