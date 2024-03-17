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Завтра розпочинається Великий піст — що не можна робити у цей період

17 березня 2024 20:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Великий піст 18 березня — заборони, правила, що можна і не можна їсти
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Піст перед Великоднем — один із найважливіших у православних вірян, який присвячують очищенню душі та тіла. Він є найсуворішим та найтривалішим у році. 2024 року Великий піст розпочинається у понеділок, 18 березня, та закінчується у суботу, 4 травня. 

Розповідаємо, які важливі заборони діють під час Великого посту, яких правил дотримуватися, що можна і не можна їсти. 

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Що треба знати про Великий піст

Церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Весь піст ділиться на:

  • святу Чотиридесятницю (це 5 седмиць (тижнів) +5 днів);
  • Лазареву суботу;
  • Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
  • Страсну седмицю (тиждень) перед Великоднем (6 днів).

Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом. Особливо важливим вважають перший тиждень посту, це час молитов та покаяння.

Страсний тиждень, або седмиця, — це останній тиждень перед Великоднем. У цей час віряни ще глибше занурюються в духовні роздуми, відвідують церковні служби та готуються до урочистого святкування Воскресіння.

 

Великий піст 2024 року — що треба робити та як підготуватися
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Які правила Великого посту

Під час посту перед Великоднем важливо дотримуватися низки правил. Вони допомагають очиститися не тільки фізично, а й духовно:

  • проводити час в молитві;
  • читати Святе Письмо;
  • покаятися в гріхах;
  • відвідувати храм;
  • допомагати близьким;
  • допомагати тим, хто потребує допомоги;
  • стежити за своїми думками та вчинками;
  • обмірковувати минулі свої вчинки;
  • попросити вибачення за неправильні вчинки;
  • пробачити близьким.

Також важливо під час Великого посту робити якомога більше благих справ — допомагати тим, хто потребує допомоги, приділяти більше часу близьким людям. 

 

Що не можна робити у Великий піст
Жінка у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити у Великий піст

Під час посту перед Великоднем не можна:

  • лаятися;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • злитися;
  • обмовляти когось;
  • думати погано про когось;
  • засуджувати людей;
  • заздрити;
  • вживати алкоголь;
  • палити цигарки;
  • піддаватися поганим звичкам;
  • влаштовувати гучні вечірки.

Також під час Великого посту категорично заборонено одружуватися і вінчатися.

 

Піст у квітні 2023
Великий піст. Фото: google.com

Великий піст 2024 — що не можна їсти у цей період 

Під час посту за церковним статутом слід відмовитися від їжі тваринного походження — м'яса, риби, яєць, молочних продуктів.

Також потрібно відмовитися від фастфуду, солодощів, кави та всіляких солодких напоїв. Великий піст означає і відмову від куріння, вживання алкоголю.

 

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та минув легко і з користю. 

їжа
традиції
релігія
Великий піст
заборони

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