Великий піст 18 березня — заборони, правила, що можна і не можна їсти

Завтра розпочинається Великий піст — що не можна робити у цей період
Піст перед Великоднем — один із найважливіших у православних вірян, який присвячують очищенню душі та тіла. Він є найсуворішим та найтривалішим у році. 2024 року Великий піст розпочинається у понеділок, 18 березня, та закінчується у суботу, 4 травня.
Розповідаємо, які важливі заборони діють під час Великого посту, яких правил дотримуватися, що можна і не можна їсти.
Що треба знати про Великий піст
Церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.
Весь піст ділиться на:
- святу Чотиридесятницю (це 5 седмиць (тижнів) +5 днів);
- Лазареву суботу;
- Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
- Страсну седмицю (тиждень) перед Великоднем (6 днів).
Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом. Особливо важливим вважають перший тиждень посту, це час молитов та покаяння.
Страсний тиждень, або седмиця, — це останній тиждень перед Великоднем. У цей час віряни ще глибше занурюються в духовні роздуми, відвідують церковні служби та готуються до урочистого святкування Воскресіння.
Які правила Великого посту
Під час посту перед Великоднем важливо дотримуватися низки правил. Вони допомагають очиститися не тільки фізично, а й духовно:
- проводити час в молитві;
- читати Святе Письмо;
- покаятися в гріхах;
- відвідувати храм;
- допомагати близьким;
- допомагати тим, хто потребує допомоги;
- стежити за своїми думками та вчинками;
- обмірковувати минулі свої вчинки;
- попросити вибачення за неправильні вчинки;
- пробачити близьким.
Також важливо під час Великого посту робити якомога більше благих справ — допомагати тим, хто потребує допомоги, приділяти більше часу близьким людям.
Що не можна робити у Великий піст
Під час посту перед Великоднем не можна:
- лаятися;
- сваритися;
- лихословити;
- злитися;
- обмовляти когось;
- думати погано про когось;
- засуджувати людей;
- заздрити;
- вживати алкоголь;
- палити цигарки;
- піддаватися поганим звичкам;
- влаштовувати гучні вечірки.
Також під час Великого посту категорично заборонено одружуватися і вінчатися.
Великий піст 2024 — що не можна їсти у цей період
Під час посту за церковним статутом слід відмовитися від їжі тваринного походження — м'яса, риби, яєць, молочних продуктів.
Також потрібно відмовитися від фастфуду, солодощів, кави та всіляких солодких напоїв. Великий піст означає і відмову від куріння, вживання алкоголю.
Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та минув легко і з користю.
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