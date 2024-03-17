Великий піст 18 березня — заборони, правила, що можна і не можна їсти

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Піст перед Великоднем — один із найважливіших у православних вірян, який присвячують очищенню душі та тіла. Він є найсуворішим та найтривалішим у році. 2024 року Великий піст розпочинається у понеділок, 18 березня, та закінчується у суботу, 4 травня.

Розповідаємо, які важливі заборони діють під час Великого посту, яких правил дотримуватися, що можна і не можна їсти.

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Що треба знати про Великий піст

Церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Весь піст ділиться на:

святу Чотиридесятницю (це 5 седмиць (тижнів) +5 днів);

Лазареву суботу;

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);

Страсну седмицю (тиждень) перед Великоднем (6 днів).

Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом. Особливо важливим вважають перший тиждень посту, це час молитов та покаяння.

Страсний тиждень, або седмиця, — це останній тиждень перед Великоднем. У цей час віряни ще глибше занурюються в духовні роздуми, відвідують церковні служби та готуються до урочистого святкування Воскресіння.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Які правила Великого посту

Під час посту перед Великоднем важливо дотримуватися низки правил. Вони допомагають очиститися не тільки фізично, а й духовно:

проводити час в молитві;

читати Святе Письмо;

покаятися в гріхах;

відвідувати храм;

допомагати близьким;

допомагати тим, хто потребує допомоги;

стежити за своїми думками та вчинками;

обмірковувати минулі свої вчинки;

попросити вибачення за неправильні вчинки;

пробачити близьким.

Також важливо під час Великого посту робити якомога більше благих справ — допомагати тим, хто потребує допомоги, приділяти більше часу близьким людям.

Жінка у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити у Великий піст

Під час посту перед Великоднем не можна:

лаятися;

сваритися;

лихословити;

злитися;

обмовляти когось;

думати погано про когось;

засуджувати людей;

заздрити;

вживати алкоголь;

палити цигарки;

піддаватися поганим звичкам;

влаштовувати гучні вечірки.

Також під час Великого посту категорично заборонено одружуватися і вінчатися.

Великий піст. Фото: google.com

Великий піст 2024 — що не можна їсти у цей період

Під час посту за церковним статутом слід відмовитися від їжі тваринного походження — м'яса, риби, яєць, молочних продуктів.

Також потрібно відмовитися від фастфуду, солодощів, кави та всіляких солодких напоїв. Великий піст означає і відмову від куріння, вживання алкоголю.

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та минув легко і з користю.