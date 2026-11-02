100-летняя жительница Южной Калифорнии Фрида. Фото: facebook.com/elizabeth.gordon.735478

Американка Фрида отпраздновала свое 100-летие и удивила миллионы людей необычной пищевой привычкой. Каждый вечер она ест одно и то же блюдо и даже не думает менять меню. И ее любимый ужин совсем не похож на рацион долгожителя. Но женщина поделилась своим секретом долгой жизни, который оказался на удивление простым.

Какое блюдо ест каждый день женщина, отметившая 100-летие, и в чем заключается ее секрет долголетия, рассказало издание Today, передает Новини.LIVE.

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Что ежедневно ест на ужин 100-летняя женщина

Фрида живет в Южной Калифорнии, США, вместе с дочерью Квин, которая ухаживает за ней. У женщины есть неизменная вечерняя традиция: каждый день она съедает хот-дог с горчицей и мелко нарезанным луком, запивая его диетической Coca-Cola.

И это не просто любимое блюдо. Для Фриды такой ужин стал маленьким ежедневным праздником, который доставляет ей настоящее удовольствие.

13 августа, в день 100-летия матери, Квин опубликовала видео с ее вечерней трапезой. На записи улыбающаяся именинница держит хот-дог в одной руке, а банку колы — в другой, и поет свою версию знаменитой песни Фреда Астера "Cheek to Cheek".

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Ролик быстро набрал миллионы просмотров. Пользователи соцсетей восхищались жизнерадостностью Фриды, а некоторые даже шутили, что она нашла настоящий источник молодости. Сама женщина отнеслась к неожиданной славе спокойно.

В чем секрет долголетия Фриды

Несмотря на почтенный возраст, Фрида не теряет чувства юмора и умеет радоваться простым вещам. Она с удовольствием проводит время с дочерью, поет и наслаждается любимой едой. По словам Квин, совместные видео и внимание пользователей соцсетей еще больше сблизили их с матерью.

А когда Фриду попросили дать главный совет людям, которые мечтают дожить до 100 лет, она ответила всего двумя словами:

"Продолжайте дышать".

Конечно, ежедневный ужин из хот-дога и газированного напитка не является доказанным секретом долголетия. Однако история Фриды напоминает, что даже в 100 лет можно сохранять чувство юмора, наслаждаться жизнью и находить счастье в обычных мелочах.

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