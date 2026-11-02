100-річна мешканка Південної Каліфорнії Фріда. Фото: facebook.com/elizabeth.gordon.735478

Американка Фріда відсвяткувала своє 100-річчя та здивувала мільйони людей незвичайною харчовою звичкою. Щовечора вона їсть одну й ту саму страву й навіть не думає змінювати меню. І її улюблена вечеря зовсім не схожа на раціон довгожителя. Але жінка поділилася власним секретом довгого життя, який виявився напрочуд простим.

Яку страву їсть щодня жінка, яка відсвяткувала 100-річчя і який її секрет довголіття, розповіло видання Today, передає Новини.LIVE.

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Що щодня їсть на вечерю 100-річна жінка

Фріда живе у Південній Каліфорнії, США, разом із донькою Квін, яка доглядає за нею. Жінка має незмінну вечірню традицію: щодня вона з'їдає хот-дог із гірчицею та дрібно нарізаною цибулею, запиваючи його дієтичною Coca-Cola.

І це не просто улюблена страва. Для Фріди така вечеря стала маленьким щоденним святом, яке дарує їй справжнє задоволення.

13 серпня, у день 100-річчя матері, Квін опублікувала відео з її вечірньою трапезою. На записі усміхнена іменинниця тримає хот-дог в одній руці, а банку коли в іншій та співає власну версію знаменитої пісні Фреда Астера Cheek to Cheek.

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Ролик швидко набрав мільйони переглядів. Користувачі соцмереж захоплювалися життєрадісністю Фріди, а дехто навіть жартував, що вона знайшла справжнє джерело молодості. Сама жінка поставилася до несподіваної слави спокійно.

У чому секрет довголіття Фріди

Попри поважний вік, Фріда не втрачає почуття гумору та вміє радіти простим речам. Вона із задоволенням проводить час із донькою, співає та насолоджується улюбленою їжею. За словами Квін, спільні відео й увага користувачів соцмереж ще більше зблизили їх із матір'ю.

А коли Фріду попросили дати головну пораду людям, які мріють дожити до 100 років, вона відповіла лише двома словами:

"Продовжуйте дихати".

Звісно, щоденна вечеря з хот-догом та газованим напоєм не є доведеним секретом довголіття. Проте історія Фріди нагадує, що навіть у 100 років можна зберігати почуття гумору, насолоджуватися життям і знаходити щастя у звичайних дрібницях.

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