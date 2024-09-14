Лишь 2% нашли три скрытых лица — сложная оптическая головоломка

Три лица скрыты на рисунке. Фото: Brightside

Эта головоломка не только на внимательность, но и на творческое мышление. Чтобы ее разгадать, необходимо обладать отличными навыками наблюдения и развитой фантазией. Специалисты уверяют, что эту задачу решили полностью лишь 2% игроков.

Проверьте, входите ли вы в число избранных, найдя на рисунке три скрытых лица. Интересную головоломку опубликовало издание The Sun.

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Единственное лицо, которое сразу бросается в глаза, — улыбающееся лицо девушки, составляющей букет из цветов. Однако нас интересует три других!

Эксперты утверждают, что 2% людей способны заметить три лица менее чем за 6 секунд. Проверьте свои когнитивные возможности. Даже если вам понадобится немного больше времени, это все равно будет отличный результат.

Внимательно посмотрите на фотографию и проверьте свой мозг этой потрясающей оптической иллюзией.

Три лица скрыты на рисунке. Фото: Brightside

"Отсканируйте" рисунок своим пристальным взглядом и уловите каждую деталь каждого растения и цветка, это не слишком сложно.

Если вы думаете, что заметили все три лица, прокрутите вниз и посмотрите окончательный ответ, чтобы проверить себя.

Правильный ответ на головоломку. Фото: Brightside

Ранее мы делились интересной головоломкой, которую способны решить только люди с высоким IQ.

Также советуем попробовать решить математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет.