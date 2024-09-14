Лише 2% знайшли три приховані обличчя — складна оптична головоломка

Три обличчя приховані на малюнку. Фото: Brightside

Ця головоломка не тільки на уважність, а й на творче мислення. Щоб її розгадати, необхідно мати відмінні навички спостереження та розвинену фантазію. Фахівці запевняють, цю задачу розв'язали повністю лише 2% гравців.

Перевірте, чи входите ви до числа обраних, знайшовши на малюнку три приховані обличчя. Цікаву головоломку опублікувало видання The Sun.

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Єдине обличчя, яке одразу впадає в очі — усміхнене обличчя дівчини, яка складає букет з квітів. Проте, нас цікавить три інших!

Експерти стверджують, що 2% людей здатні помітити три обличчя менш ніж за 6 секунд. Перевірте свої когнітивні здібності. Навіть якщо вам знадобиться трохи більше часу, це все одно буде відмінний результат.

Тож, уважно подивіться на фотографію та перевірте свій мозок цією приголомшливою оптичною ілюзією.

Три обличчя приховані на малюнку. Фото: Brightside

"Відскануйте" малюнок своїм пильним поглядом та вловіть кожну деталь кожної рослини та квітки, це не надто складно.

Якщо ви думаєте, що помітили всі три обличчя, прокрутіть вниз і подивіться остаточну відповідь, щоб перевірити себе.

Правильна відповідь на головоломку. Фото: Brightside

Раніше ми ділилися цікавою головоломкою, яку здатні розв'язати лише люди з високим IQ.

Також радимо спробувати розв'язати математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет.