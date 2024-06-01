С первым днем лета 2024 года — теплые пожелания и красивые открытки с 1 июня

Девушка улыбается в теплый летний день. Фото: freepik.com

Первый день лета — это праздник неофициальный, но его ждет каждый, ведь он символизирует долгожданный приход тепла и солнца. В этом году 1 июня выпало на субботу, так что у многих украинцев будет возможность отдохнуть душой и телом и набраться сил для будущих свершений. Не забудьте поздравить своих друзей и родных с наступлением летнего времени.

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Поздравления с первым днем лета в прозе

Пусть это лето наконец-то принесет нам долгожданную победу и мир! Пусть каждый украинец будет согрет не только ласковым солнцем, но и любовью и надеждой в светлое будущее. С первым днем лета!

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Поздравляю с началом лета! Пусть это лето принесет нам семейное благополучие и наслаждение от каждого дня, а всей Украине хорошие новости и успехи на фронте!

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Мы всегда с нетерпением ждем лета, ведь это время вдохновения, счастья, искренних улыбок и тепла. Желаю, чтобы твое лето в этом году было именно таким. С праздником!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода радовали нас и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней.

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С первым днем лета! Вот и наступила долгожданная пора цветов и бабочек, новых открытий и свершений! Верю, что скоро будем праздновать победу!

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С первым днем лета — долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня принесет веру в будущую победу и мир. Слава Украине!

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Желаю, чтобы твое 1 июня началось с позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии! С первым днем лета!

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С первым летним днем! Поздравляю! Пусть это лето будет полон ярких эмоций, радости и счастья. И очень хочется пожелать много по-настоящему теплых, положительных дней!

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Поздравляю с первым днем лета! Улыбок, вкусной малины, сочных арбузов и яркого настроения на все три месяца! Желаю, чтобы этим летом мы вместе праздновали победу!

С первым днем лета — красивые стихи к празднику 1 июня на украинском языке

Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!

Люба сонячна пора.

Колоситься в полі жито,

Загоряє дітвора.

Червоніють полуниці

Соковиті, запашні,

В хаті зовсім не сидиться.

Ой, які хороші дні!

З першим днем літа!

(автор Галина Демченко)

***

Літо, літо золоте

Випиває роси

Та з пшениченьки плете

Україні коси.

Виглядає з-поміж віт

Вишнями в садочку,

Одяга на цілий світ

Сонячну сорочку.

(автор Лель-Анатолій Загрудний)

***

А я посилаю вам літо,

Щоб вам веселіше жилось,

Щоб серце красою зігріти

І гарне усе відбулось.

А я посилаю вам квіти,

Щоб душу зігріти теплом.

Щоб хоч на хвилинку зрадіти,

Бо горе в країні кругом.

А людям краса так потрібна,

Тепло і увага, й любов.

Й роса, що від сонечка срібна,

І мир, щоб на землю прийшов.

Тож я посилаю вам літо,

Щоб добре усе відбулось.

А ви упивайтеся цвітом,

Щоб легше у світі жилось.

(автор Надія Красоткіна)

***

Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце всміхається з неба —

Нам більшого щастя не треба.

З першим днем літа!

***

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

Друзі, вітаємо з першим днем літа!

***

Літня спека, грози, грім,

Літо, ти прекрасне всім!

Скільки в тебе є скарбів:

В лісі — ягід та грибів;

У садках – смачна малина,

Аґрус, яблука, ожина.

Фрукти й зелень соковита —

Це смачні дарунки літа.

Ген тече срібляста річка...

Ой і тепла ж в ній водичка!

Можна влітку засмагати,

Можна плавати й пірнати.

(автор Тетяна Корольова)

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

З першим днем літа!

***

— Я відкриваю двері в літо,

Де теплим сонечком зігріто

Повітря, небо, землю, води,

Де все росте і плодородить.

Й мені дістанеться роботи:

Лише встигай бур’ян полоти

І проганяти без перерви

З плодів жуків, пташок і черви.

(автор Ігор Січовик)

Поздравления с первым Днем лета — яркие открытки 2024 года

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем лета. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем лета

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