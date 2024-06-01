С первым днем лета 2024 года — теплые пожелания и красивые открытки с 1 июня

Встречайте первый день лета — яркие поздравления и открытки к 1 июня
Первый день лета — это праздник неофициальный, но его ждет каждый, ведь он символизирует долгожданный приход тепла и солнца. В этом году 1 июня выпало на субботу, так что у многих украинцев будет возможность отдохнуть душой и телом и набраться сил для будущих свершений. Не забудьте поздравить своих друзей и родных с наступлением летнего времени.
Новини.LIVE предлагает теплые и искренние поздравления, яркие и красивые открытки, которые подарят праздничное настроение и мир в душе.
Поздравления с первым днем лета в прозе
Пусть это лето наконец-то принесет нам долгожданную победу и мир! Пусть каждый украинец будет согрет не только ласковым солнцем, но и любовью и надеждой в светлое будущее. С первым днем лета!
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Поздравляю с началом лета! Пусть это лето принесет нам семейное благополучие и наслаждение от каждого дня, а всей Украине хорошие новости и успехи на фронте!
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Мы всегда с нетерпением ждем лета, ведь это время вдохновения, счастья, искренних улыбок и тепла. Желаю, чтобы твое лето в этом году было именно таким. С праздником!
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода радовали нас и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней.
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С первым днем лета! Вот и наступила долгожданная пора цветов и бабочек, новых открытий и свершений! Верю, что скоро будем праздновать победу!
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С первым днем лета — долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня принесет веру в будущую победу и мир. Слава Украине!
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Желаю, чтобы твое 1 июня началось с позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии! С первым днем лета!
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С первым летним днем! Поздравляю! Пусть это лето будет полон ярких эмоций, радости и счастья. И очень хочется пожелать много по-настоящему теплых, положительных дней!
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Поздравляю с первым днем лета! Улыбок, вкусной малины, сочных арбузов и яркого настроения на все три месяца! Желаю, чтобы этим летом мы вместе праздновали победу!
С первым днем лета — красивые стихи к празднику 1 июня на украинском языке
Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!
Люба сонячна пора.
Колоситься в полі жито,
Загоряє дітвора.
Червоніють полуниці
Соковиті, запашні,
В хаті зовсім не сидиться.
Ой, які хороші дні!
З першим днем літа!
(автор Галина Демченко)
***
Літо, літо золоте
Випиває роси
Та з пшениченьки плете
Україні коси.
Виглядає з-поміж віт
Вишнями в садочку,
Одяга на цілий світ
Сонячну сорочку.
(автор Лель-Анатолій Загрудний)
***
А я посилаю вам літо,
Щоб вам веселіше жилось,
Щоб серце красою зігріти
І гарне усе відбулось.
А я посилаю вам квіти,
Щоб душу зігріти теплом.
Щоб хоч на хвилинку зрадіти,
Бо горе в країні кругом.
А людям краса так потрібна,
Тепло і увага, й любов.
Й роса, що від сонечка срібна,
І мир, щоб на землю прийшов.
Тож я посилаю вам літо,
Щоб добре усе відбулось.
А ви упивайтеся цвітом,
Щоб легше у світі жилось.
(автор Надія Красоткіна)
***
Все теплим промінням зігріто.
Ура! Починається літо,
І сонце всміхається з неба —
Нам більшого щастя не треба.
З першим днем літа!
***
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
Друзі, вітаємо з першим днем літа!
***
Літня спека, грози, грім,
Літо, ти прекрасне всім!
Скільки в тебе є скарбів:
В лісі — ягід та грибів;
У садках – смачна малина,
Аґрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита —
Це смачні дарунки літа.
Ген тече срібляста річка...
Ой і тепла ж в ній водичка!
Можна влітку засмагати,
Можна плавати й пірнати.
(автор Тетяна Корольова)
***
Прилетіло літо, як на крилах
Принесло нам літо дні щасливі
Літо кучеряве,
Лагідне, як мама
Ось воно яке
Літо золоте.
Я з тобою, літо, пожартую,
Я з тобою, літо, потанцюю,
Я з тобою, літо, поспіваю,
Я тебе ще з осені чекаю...
З першим днем літа!
***
— Я відкриваю двері в літо,
Де теплим сонечком зігріто
Повітря, небо, землю, води,
Де все росте і плодородить.
Й мені дістанеться роботи:
Лише встигай бур’ян полоти
І проганяти без перерви
З плодів жуків, пташок і черви.
(автор Ігор Січовик)
Поздравления с первым Днем лета — яркие открытки 2024 года
Видеопоздравления с первым днем лета
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