З першим днем літа 2024 — теплі побажання та красиві листівки з 1 червня

Зустрічайте перший день літа — яскраві привітання та листівки до 1 червня
Перший день літа — це свято неофіційне, але його чекає кожен, адже символізує воно довгоочікуваний прихід тепла та сонця. Цьогоріч 1 червня випало на суботу, тож у багатьох українців буде змога відпочити душею та тілом й набратися сил для майбутніх звершень. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних з настанням літньої пори.
Новини.LIVE пропонує теплі та щирі привітання, яскраві та красиві листівки, які подарують святковий настрій та мир у душі.
Привітання з першим днем літа у прозі
Нехай це літо нарешті принесе нам довгоочікувану перемогу та мир! Нехай кожен українець буде зігрітий не тільки ласкавим сонцем, а й любов'ю та надією у світле майбутнє. З першим днем літа!
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Вітаю з початком літа! Нехай це літо принесе нам сімейний добробут та насолоду від кожного дня, а всій Україні — гарні новини та успіхи на фронті!
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Ми завжди з нетерпінням чекаємо літа, адже це пора натхнення, щастя, щирих усмішок та тепла. Бажаю, щоб твоє літо цьогоріч було саме таким. Зі святом!
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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували та приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів.
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З першим днем літа! Ось і настала довгоочікувана пора квітів і метеликів, нових відкриттів та звершень! Вірю, що скоро святкуватимемо перемогу!
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З першим днем літа — довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня принесе з собою віру у майбутню перемогу та мир. Слава Україні!
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Бажаю, щоб твоє 1 червня почалося з позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії! З першим днем літа!
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З першим літнім днем! Вітаю! Нехай це літо буде сповнене яскравих емоцій, радості та щастя. І дуже хочеться побажати багато по-справжньому теплих, позитивних днів!
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Вітаю з першим днем літа! Посмішок, смачної малини, соковитих кавунів та найяскравішого настрою на всі три місяці! Бажаю, щоб цього літа ми разом святкували перемогу!
З першим днем літа — красиві вірші до свята 1 червня українською мовою
Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!
Люба сонячна пора.
Колоситься в полі жито,
Загоряє дітвора.
Червоніють полуниці
Соковиті, запашні,
В хаті зовсім не сидиться.
Ой, які хороші дні!
З першим днем літа!
(автор Галина Демченко)
***
Літо, літо золоте
Випиває роси
Та з пшениченьки плете
Україні коси.
Виглядає з-поміж віт
Вишнями в садочку,
Одяга на цілий світ
Сонячну сорочку.
(автор Лель-Анатолій Загрудний)
***
А я посилаю вам літо,
Щоб вам веселіше жилось,
Щоб серце красою зігріти
І гарне усе відбулось.
А я посилаю вам квіти,
Щоб душу зігріти теплом.
Щоб хоч на хвилинку зрадіти,
Бо горе в країні кругом.
А людям краса так потрібна,
Тепло і увага, й любов.
Й роса, що від сонечка срібна,
І мир, щоб на землю прийшов.
Тож я посилаю вам літо,
Щоб добре усе відбулось.
А ви упивайтеся цвітом,
Щоб легше у світі жилось.
(автор Надія Красоткіна)
***
Все теплим промінням зігріто.
Ура! Починається літо,
І сонце всміхається з неба —
Нам більшого щастя не треба.
З першим днем літа!
***
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
Друзі, вітаємо з першим днем літа!
***
Літня спека, грози, грім,
Літо, ти прекрасне всім!
Скільки в тебе є скарбів:
В лісі — ягід та грибів;
У садках – смачна малина,
Аґрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита —
Це смачні дарунки літа.
Ген тече срібляста річка...
Ой і тепла ж в ній водичка!
Можна влітку засмагати,
Можна плавати й пірнати.
(автор Тетяна Корольова)
***
Прилетіло літо, як на крилах
Принесло нам літо дні щасливі
Літо кучеряве,
Лагідне, як мама
Ось воно яке
Літо золоте.
Я з тобою, літо, пожартую,
Я з тобою, літо, потанцюю,
Я з тобою, літо, поспіваю,
Я тебе ще з осені чекаю...
З першим днем літа!
***
— Я відкриваю двері в літо,
Де теплим сонечком зігріто
Повітря, небо, землю, води,
Де все росте і плодородить.
Й мені дістанеться роботи:
Лише встигай бур’ян полоти
І проганяти без перерви
З плодів жуків, пташок і черви.
(автор Ігор Січовик)
Перший день літа — яскраві листівки 2024 року
Відеопривітання з першим днем літа
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