З першим днем літа 2024 — теплі побажання та красиві листівки з 1 червня

Дівчина посміхається у теплий літній день. Фото: freepik.com

Перший день літа — це свято неофіційне, але його чекає кожен, адже символізує воно довгоочікуваний прихід тепла та сонця. Цьогоріч 1 червня випало на суботу, тож у багатьох українців буде змога відпочити душею та тілом й набратися сил для майбутніх звершень. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних з настанням літньої пори.

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Привітання з першим днем літа у прозі

Нехай це літо нарешті принесе нам довгоочікувану перемогу та мир! Нехай кожен українець буде зігрітий не тільки ласкавим сонцем, а й любов'ю та надією у світле майбутнє. З першим днем літа!

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Вітаю з початком літа! Нехай це літо принесе нам сімейний добробут та насолоду від кожного дня, а всій Україні — гарні новини та успіхи на фронті!

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Ми завжди з нетерпінням чекаємо літа, адже це пора натхнення, щастя, щирих усмішок та тепла. Бажаю, щоб твоє літо цьогоріч було саме таким. Зі святом!

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували та приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів.

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З першим днем літа! Ось і настала довгоочікувана пора квітів і метеликів, нових відкриттів та звершень! Вірю, що скоро святкуватимемо перемогу!

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З першим днем літа — довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня принесе з собою віру у майбутню перемогу та мир. Слава Україні!

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Бажаю, щоб твоє 1 червня почалося з позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії! З першим днем літа!

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З першим літнім днем! Вітаю! Нехай це літо буде сповнене яскравих емоцій, радості та щастя. І дуже хочеться побажати багато по-справжньому теплих, позитивних днів!

***

Вітаю з першим днем літа! Посмішок, смачної малини, соковитих кавунів та найяскравішого настрою на всі три місяці! Бажаю, щоб цього літа ми разом святкували перемогу!

З першим днем літа — красиві вірші до свята 1 червня українською мовою

Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!

Люба сонячна пора.

Колоситься в полі жито,

Загоряє дітвора.

Червоніють полуниці

Соковиті, запашні,

В хаті зовсім не сидиться.

Ой, які хороші дні!

З першим днем літа!

(автор Галина Демченко)

***

Літо, літо золоте

Випиває роси

Та з пшениченьки плете

Україні коси.

Виглядає з-поміж віт

Вишнями в садочку,

Одяга на цілий світ

Сонячну сорочку.

(автор Лель-Анатолій Загрудний)

***

А я посилаю вам літо,

Щоб вам веселіше жилось,

Щоб серце красою зігріти

І гарне усе відбулось.

А я посилаю вам квіти,

Щоб душу зігріти теплом.

Щоб хоч на хвилинку зрадіти,

Бо горе в країні кругом.

А людям краса так потрібна,

Тепло і увага, й любов.

Й роса, що від сонечка срібна,

І мир, щоб на землю прийшов.

Тож я посилаю вам літо,

Щоб добре усе відбулось.

А ви упивайтеся цвітом,

Щоб легше у світі жилось.

(автор Надія Красоткіна)

***

Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце всміхається з неба —

Нам більшого щастя не треба.

З першим днем літа!

***

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

Друзі, вітаємо з першим днем літа!

***

Літня спека, грози, грім,

Літо, ти прекрасне всім!

Скільки в тебе є скарбів:

В лісі — ягід та грибів;

У садках – смачна малина,

Аґрус, яблука, ожина.

Фрукти й зелень соковита —

Це смачні дарунки літа.

Ген тече срібляста річка...

Ой і тепла ж в ній водичка!

Можна влітку засмагати,

Можна плавати й пірнати.

(автор Тетяна Корольова)

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

З першим днем літа!

***

— Я відкриваю двері в літо,

Де теплим сонечком зігріто

Повітря, небо, землю, води,

Де все росте і плодородить.

Й мені дістанеться роботи:

Лише встигай бур’ян полоти

І проганяти без перерви

З плодів жуків, пташок і черви.

(автор Ігор Січовик)

П ерший день літа — яскраві листівки 2024 року

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем літа. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем літа

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