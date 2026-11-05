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Головна Відкриття Схожі на червону ікру: у лісі на грибі виявили дивні організми

Схожі на червону ікру: у лісі на грибі виявили дивні організми

Ua ru
5 листопада 2026 09:13
Що таке слизовик трихія і чому він схожий на червону ікру: дивна знахідка у лісі Фото: stock.adobe.com
Трихія — вид слизової плісняви. Фото: stock.adobe.com

Посеред лісу на старому грибі помітили дещо справді незвичайне. Його поверхня була вкрита сотнями яскравих помаранчевих кульок, які нагадують червону ікру. Проте насправді це живий організм із дуже незвичайними здібностями.

Про цього лісового мешканця розповіли на Facebook-сторінці "Лісовиця", передає Новини.LIVE.

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Що за дивні кульки виявили на грибі

Яскраві кульки виявилися слизовиком із роду трихія (Trichia). Цей організм зовсім не є грибом, хоча зовні може його нагадувати.

Трихія належить до міксоміцетів — особливої групи амебоподібних організмів. Вони полюбляють вологі місця, тому найчастіше трапляються на повалених деревах, старих пеньках і гнилій деревині.

У випадку, про який розповіла "Лісовиця", слизовик обрав собі поверхню гриба-трутовика. Від цього той став схожим на шматок деревини, щедро вкритий ікрою.

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Трихія на старому грибі
Трихія на старому грибі. Фото: facebook.com/Lisovytsia

Чому трихія утворює кульки

Яскраві намистини — це спороносні утворення слизовика, які називаються спорангіями. Усередині кожної такої кульки дозрівають спори, завдяки яким трихія розмножується. Коли вони достигають, оболонка відкривається і спори можуть поширюватися навколо.

Розмір цих утворень зазвичай становить лише частки міліметра або близько міліметра. Залежно від виду та стадії розвитку їхній колір змінюється від жовтого й помаранчевого до бурого.

Чим особливий цей лісовий організм

Слизовики здатні рухатися. До появи яскравих кульок вони проходять стадію плазмодію — живої слизистої маси, яка повільно переміщується поверхнею деревини. Так організм шукає поживу, зокрема бактерії та інші мікроорганізми. Рух відбувається настільки повільно, що неозброєним оком його неможливо помітити.

Попри дивний вигляд, слизовики є природною частиною лісової екосистеми. Вони живляться мікроорганізмами та беруть участь у кругообігу поживних речовин.

Тож якщо під час прогулянки ви помітите на старому пеньку чи грибі "червону ікру", не поспішайте її прибирати. Адже перед вами один із найнезвичайніших мешканців лісу.

Ділимося іншими цікавими фактами та відкриттями

Всередині зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС вчені виявили чорні гриби, які поглинають радіацію та ростуть.

Які гриби світяться у темряві та що стоїть за цим дивовижним явищем.

Вчені створили мікроб, який допоможе будувати споруди на Марсі.

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Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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