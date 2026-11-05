Трихия — вид слизистой плесени. Фото: stock.adobe.com

Посреди леса на старом грибе заметили нечто действительно необычное. Его поверхность была покрыта сотнями ярких оранжевых шариков, напоминающих красную икру. Однако на самом деле это живой организм с очень необычными способностями.

Об этом лесном обитателе рассказали на Facebook-странице "Лісовиця", передает Новини.LIVE.

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Что за странные шарики обнаружили на грибе

Яркие шарики оказались слизевиком из рода трихия (Trichia). Этот организм вовсе не является грибом, хотя внешне может его напоминать.

Трихия относится к миксомицетам — особой группе амебообразных организмов. Они любят влажные места, поэтому чаще всего встречаются на поваленных деревьях, старых пнях и гнилой древесине.

В случае, о котором рассказала "Лісовиця", слизевик выбрал себе поверхность гриба-трутовика. От этого тот стал похож на кусок древесины, щедро покрытый икрой.

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Трихия на старом грибе. Фото: facebook.com/Lisovytsia

Почему трихия образует шарики

Яркие бусинки — это спороносные образования слизевика, которые называются спорангиями. Внутри каждого такого шарика созревают споры, благодаря которым трихия размножается. Когда они созревают, оболочка открывается, и споры могут распространяться вокруг.

Размер этих образований обычно составляет лишь доли миллиметра или около миллиметра. В зависимости от вида и стадии развития их цвет варьируется от желтого и оранжевого до бурого.

Чем особенен этот лесной организм

Слизевики способны двигаться. До появления ярких шариков они проходят стадию плазмодия — живой слизистой массы, которая медленно перемещается по поверхности древесины. Так организм ищет пищу, в частности бактерии и другие микроорганизмы. Движение происходит настолько медленно, что невооруженным глазом его невозможно заметить.

Несмотря на странный вид, слизевики являются естественной частью лесной экосистемы. Они питаются микроорганизмами и участвуют в круговороте питательных веществ.

Поэтому, если во время прогулки вы заметите на старом пне или грибе "красную икру", не спешите ее убирать. Ведь перед вами один из самых необычных обитателей леса.

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