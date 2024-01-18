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Трьом знакам Зодіаку сьогодні слід сказати "ні" поганим звичкам

18 січня 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сьогодні цим трьом знакам Зодіаку краще відмовитися від шкідливих звичок
Дівчина, яка відмовляє подругу їсти. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні декільком представникам зодіакальних знаків краще звернути увагу на своє здоров’я. Астрологи пояснили, яким трьом знакам Зодіаку сьогодні варто відмовитися від своїх шкідливих звичок і триматися якнайдалі від їжі, де є багато холестерину.

Новини.LIVE розповідає про таких знаків Зодіаку.

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Яким знакам Зодіаку сьогодні слід відмовитися від шкідливих звичок

Риби

Сьогодні у представників цього знаку Зодіаку не буде занадто серйозних проблем зі здоров’ям. Втім, якщо люди під цим знаком палять, ймовірно, їм краще зменшити кількість цигарок, адже це може погано вплинути на стан їхнього здоров’я.

Якщо у людей, народжених під цим зодіакальним знаком, є залежність від алкогольних напоїв, їм краще звернутися за допомогою до фахівців.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Терези

Цьому знаку Зодіаку теж краще сьогодні почати відмовлятися від своїх шкідливих звичок, як би це важко їм не було. Втім, астрологи, все ж таки, радять це зробити, щоб потім не страждати від наслідків, які можуть виникнуть від шкідливих звичок.

Краще набратися сили волі, яка, власне, і допоможе представникам Терезів прибрати шкідливі звички зі свого життя.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Овен

Сьогодні у представників цього зодіакального знаку можуть виникнуть проблеми зі шлунком, тому їм астрологи рекомендують прибрати зі свого раціону їжу, яка містить велику кількість холестерину. Краще звернути увагу на свій організм, щоб потім не було проблем зі здоров’ям.

У цей день люди під знаком Овну можуть погано себе почувати, якщо вони вживають надмірну кількість фаст-фуду. Це, до речі, також вважається поганою звичкою, яка негативно впливає на здоров’я.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знаку Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку в 2024 році зруйнується шлюб з коханою людиною. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть втратити гроші на початку 2024 року. 

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гороскоп
Астрологія
знаки Зодіаку
шкідливі звички

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