Навіщо жінки народу дані відрізали частини пальців після смерті рідних: традиція

Жінка народу дані показує долоні. Фото: photoawards/Passarini Mattia

Смерть близької людини — це завжди трагедія. У більшості культур померлих оплакують, проводять прощальні церемонії. А от для жінок народу дані втрата назавжди залишалася не лише в пам'яті, а й згадкою на їхньому тілі. Після смерті рідної людини вони позбавлялися частини власного пальця. Часом на руках літніх жінок уцілілих пальців не залишалося.

Що відомо про цю традицію дані, Новини.LIVE розповідає з посиланням на The Conversation.

Реклама

Хто такі дані та де вони живуть

Народ дані живе у високогірній частині західної половини острова Нова Гвінея, яка належить Індонезії. Одним із головних районів їхнього проживання є долина Балієм у провінції Гірське Папуа, а найбільшим містом регіону є Вамена.

Місто Вамена на карті. Фото: google.com

Дані займаються землеробством і мають власні мови, звичаї та складну систему традицій. Це сучасний народ, культура якого змінюється так само, як і будь-яка інша. Але однією з найбільш незвичних поховальних традицій дані називається Iki Palek, тобто ритуальна ампутація частини пальця.

Читайте також:

Дані у долині Балієм, Індонезія. Фото: Secret Retreats

Навіщо жінки відрізали пальці

У дані палець є символом родини, єдності та сили. Коли помирала близька людина, сім'я ніби втрачала одну зі своїх частин. Тому фізична втрата пальця ставала видимим знаком того, що родина вже ніколи не буде такою, як раніше.

Це підтверджує дослідження Університету Нуса Чендана, опубліковане 2024 року. Автори опитали 11 представників громади, серед яких були вождь, старійшини та люди, пов'язані з традицією. Вони дійшли висновку, що для представників дані така втрата могла символізувати любов до померлого, сімейний зв'язок, жалобу та віру в захист родини від наступних нещасть.

Ритуал переважно стосувався жінок. Перед ампутацією палець туго перев'язували мотузкою, щоб зменшити кровообіг і чутливість. Після цього частину пальця відсікали гострим предметом, а рану закривали доступними засобами.

Жінка народу дані показує долоні. Фото: photoawards/Passarini Mattia

Але жінка втрачала палець не через кожну смерть будь-якого родича. Антрополог Карл Гайдер, який досліджував життя дані, описував конкретнішу практику: пальці ампутували близьким родичкам чоловіків, загиблих під час воєнних сутичок. Подібні ритуальні ампутації в минулому зустрічалися й серед інших народів високогір'я Нової Гвінеї.

Iki Palek поступово зникає, тому наслідки ритуалу найчастіше можна побачити на руках літніх жінок.

Ділимося з вами іншими цікавими фактами та відкриттями

Навіщо жінки каян носять до 10 кг металу на шиї та чому ця традиція живе досі.

Дослідники знайшли в Африці давню печеру з черепами, у всіх були вибиті передні зуби.

Яка країна нагадує вузьку смугу та простягається на 4000 км вздовж океану.