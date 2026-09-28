Зачем женщины народа дани отрезали части пальцев после смерти родных: традиция

Женщина народа дани демонстрирует свои ладони. Фото: photoawards/Passarini Mattia

Смерть близкого человека — это всегда трагедия. В большинстве культур умерших оплакивают, проводят прощальные церемонии. А вот для женщин этого народа такая утрата навсегда оставалась не только в памяти, но и в виде следа на их теле. После смерти близкого человека они отрезали себе часть пальца. Иногда на руках пожилых женщин не оставалось ни одного целого пальца.

Что известно об этой традиции, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Conversation.

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Кто такие эти люди и где они живут

Народ дани живет в высокогорной части западной половины острова Новая Гвинея, которая принадлежит Индонезии. Одним из главных районов их проживания является долина Балием в провинции Горное Папуа, а крупнейшим городом региона является Вамена.

Город Вамена на карте. Фото: google.com

Дани занимаются земледелием и имеют собственные языки, обычаи и сложную систему традиций. Это современный народ, культура которого меняется так же, как и любая другая. Но одной из самых необычных погребальных традиций дани является Iki Palek, то есть ритуальная ампутация части пальца.

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Зачем женщины отрезали пальцы

У дани палец является символом семьи, единства и силы. Когда умирал близкий человек, семья как бы теряла одну из своих частей. Поэтому физическая потеря пальца становилась видимым знаком того, что семья уже никогда не будет такой, как раньше.

Это подтверждает исследование Университета Нуса Чендана, опубликованное в 2024 году. Авторы опросили 11 представителей общины, среди которых были вождь, старейшины и люди, связанные с этой традицией. Они пришли к выводу, что для представителей данного сообщества такая потеря могла символизировать любовь к умершему, семейную связь, траур и веру в защиту семьи от будущих бедствий.

Ритуал в основном касался женщин. Перед ампутацией палец туго перевязывали верёвкой, чтобы уменьшить кровообращение и чувствительность. После этого часть пальца отсекали острым предметом, а рану закрывали подручными средствами.

Женщина из народа дани показывает ладони. Фото: photoawards/Passarini Mattia

Но женщина теряла палец не из-за каждой смерти любого родственника. Антрополог Карл Гайдер, исследовавший жизнь дани, описывал более конкретную практику: пальцы ампутировали близким родственницам мужчин, погибших во время военных столкновений. Подобные ритуальные ампутации в прошлом встречались и среди других народов высокогорья Новой Гвинеи.

Iki Palek постепенно исчезает, поэтому следы этого ритуала чаще всего можно увидеть на руках пожилых женщин.

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