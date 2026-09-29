Шрами жінок хамар: що відомо про болісний ритуал племені в Ефіопії

Жінка з племені хамар зі шрамами від ритуалу. Фото: refinery29.com

На півдні Ефіопії живе народ хамар, традиції якого шокують непідготовленого мандрівника. На спинах жінок можна побачити десятки грубих шрамів, які вони отримують під час непростого ритуалу.

Що це за ритуал і навіщо жінки хамар погоджуються на біль, Новини.LIVE розповідає з посиланням на The Independent.

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Навіщо жінкам хамар залишають шрами на спині

Болісна традиція є частиною Укулі Була (Ukuli Bula) — великого обряду, під час якого юнак хамар проходить ініціацію, переходить у доросле життя та отримує право на шлюб.

Під час церемонії його сестри та інші родички танцюють, співають і підходять до чоловіків, яких називають маза (maza). Це неодружені чоловіки, котрі вже самі пройшли ініціацію. Саме вони завдають жінкам ударів тонкими прутами по спині.

Що означають шрами жінок хамар

У новому дослідженні Укулі Була зазначається, що ритуальне шмагання родичок сприймалося всередині громади як прояв відданості та сміливості. Іншими словами, жінка мала показати, що готова витримати біль заради свого брата або іншого близького родича. Шрами після цього ставали видимим нагадуванням про її участь у важливій для сім'ї події.

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Як проходить Укулі Була

До церемонії долучається уся громада. Перед головним випробуванням юнаків жінки, переважно їх сестри та інші родички, танцюють, співають і сурмлять у невеликі роги. Частина з них підходить до маза і отримує ритуальні удари тонкими прутами. Після удару жінки продовжують танцювати.

Після ритуалу настає головне випробування. У ряд пліч-о-пліч ставлять близько десятка биків або корів. Юнак має пробігти по їхніх спинах. Спини тварин можуть натирати гноєм, щоб зробити завдання складнішим. Успішне проходження випробування означає перехід юнака до нового соціального статусу.

Таким чином поки юнак доводить свою готовність перейти у доросле життя, його родички демонструють підтримку та відданість сім'ї.

Чи добровільно жінки йдуть на цей ритуал

Відмова від ритуалу здатна викликати осуд та насмішки. Жінку цькуватимуть за боягузтво та неповагу до родини й брата. Тому навіть якщо бажання приймати участь немає, жінки вимушені через соціальний тиск.

Укулі Була завдає жінкам фізичної шкоди та демонструє складну грань між культурною традицією, суспільним тиском і гендерною нерівністю.

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