Шрамы женщин хамар: что известно о мучительном ритуале племени в Эфиопии

Женщина из племени хамар со шрамами, оставшимися после ритуала. Фото: refinery29.com

На юге Эфиопии проживает народ хамар, традиции которого шокируют неподготовленного путешественника. На спинах женщин можно увидеть десятки грубых шрамов, которые они получают во время непростого ритуала.

Что это за ритуал и зачем женщины хамар соглашаются на боль, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

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Зачем женщинам хамар оставляют шрамы на спине

Болезненная традиция является частью Укули Була (Ukuli Bula) — большого обряда, во время которого юноша хамар проходит инициацию, вступает во взрослую жизнь и получает право на брак.

Во время церемонии его сестры и другие родственницы танцуют, поют и подходят к мужчинам, которых называют маза (maza). Это неженатые мужчины, которые уже сами прошли инициацию. Именно они наносят женщинам удары тонкими прутьями по спине.

Что означают шрамы женщин хамар

В новом исследовании Укули Була отмечается, что ритуальноя порка родственниц воспринималась внутри общины как проявление преданности и смелости. Другими словами, женщина должна была показать, что готова выдержать боль ради своего брата или другого близкого родственника. Шрамы после этого становились видимым напоминанием о ее участии в важном для семьи событии.

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В свою очередь, на мужчину ложилось своеобразное обязательство перед сестрой: если в будущем она окажется в затруднительном положении, от него ожидали помощи и поддержки.

Как проходит Укули Була

К церемонии присоединяется вся община. Перед главным испытанием юношей женщины, преимущественно их сестры и другие родственницы, танцуют, поют и трубят в небольшие рога. Часть из них подходит к мазу и получает ритуальные удары тонкими прутьями. После удара женщины продолжают танцевать.

После ритуала наступает главное испытание. В ряд плечом к плечу ставят около десятка быков или коров. Юноша должен пробежать по их спинам. Спины животных могут натирать навозом, чтобы усложнить задачу. Успешное прохождение испытания означает переход юноши к новому социальному статусу.

Таким образом, пока юноша доказывает свою готовность перейти во взрослую жизнь, его родственницы демонстрируют поддержку и преданность семье.

Добровольно ли женщины идут на этот ритуал

Отказ от ритуала может вызвать осуждение и насмешки. Женщину будут преследовать за трусость и неуважение к семье и брату. Поэтому даже если желания участвовать нет, женщины вынуждены это делать из-за социального давления.

Укули Була наносит женщинам физический вред и демонстрирует тонкую грань между культурной традицией, общественным давлением и гендерным неравенством.

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