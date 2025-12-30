Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Зовсім не екологічна — яку ялинку краще не ставити на Новий рік

Зовсім не екологічна — яку ялинку краще не ставити на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 08:50
Яка ялинка шкодить планеті найбільше — зовсім не така, якою всі її вважали
Дівчина поруч з ялинкою. Фото: Freepik

На Новий рік все частіше в будинках ставлять штучні ялинки. Вважається, що вони менше шкодять планеті, адже служитимуть не один сезон. Насправді ж такий варіант зовсім не екологічний.

Про це пише Iflscience.

Реклама
Читайте також:

Чи справді штучна ялинка екологічніша за живу

Як зазначає видання, вирощування живих ялинок для продажу має певні переваги. Протягом того періоду, що потрібен деревам, аби вирости, вони слугуватимуть затишним місцем для багатьох тварин. Крім того, ялинки будуть поглинати вуглець з атмосфери.

"Це означає більше дерев для боротьби зі зміною клімату та забезпечення більш важливих речей для людей і природи, таких як чисте повітря та вода, середовище існування дикої природи та здоровий ґрунт", — пояснюють у Nature Conservancy.

Однак важливо після використання правильно утилізувати таку ялинку. Якщо просто викинути її на сміттєзвалище, то це може шкодити навколишньому середовищу. Спалювання також спричинить викид в атмосферу вуглецю. Найкращий спосіб утилізації — подрібнення дерева.

Багато хто вважає, що обрати штучну ялинку буде кращим варіантом, однак насправді це не так. Такі дерева мають величезний недолік — вони виготовлені з пластику. Найчастіше їх роблять з полівінілхлориду. Такий матеріал є одним з найбільш екологічно шкідливих. Полівінілхлорид може отруювати довкілля діоксинами.

Штучні ялинки також важко переробляти. На сміттєзвалищі вони можуть лежати десятиліттями. Крім того, вуглецевий слід пластикової ялинки насправді вищий, ніж у справжньої. Зокрема, штучна ялинка буде викидати удвічі більше парникових газів, ніж звичайне дерево.

І справжні, і штучні ялинки мають свої переваги і недоліки. Однак живі дерева насправді будуть більш екологічними. Особливо, якщо правильно їх купувати та утилізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варто прикрасити ялинку-2026. Додайте кілька важливих деталей.

Також ми розповідали про те, в яких кольорах варто зустрічати 2026 рік. Так ви притягнете удачу. 

вчені новорічна ялинка екологія пояснення цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації