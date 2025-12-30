Яка ялинка шкодить планеті найбільше — зовсім не така, якою всі її вважали

Дівчина поруч з ялинкою. Фото: Freepik

На Новий рік все частіше в будинках ставлять штучні ялинки. Вважається, що вони менше шкодять планеті, адже служитимуть не один сезон. Насправді ж такий варіант зовсім не екологічний.

Чи справді штучна ялинка екологічніша за живу

Як зазначає видання, вирощування живих ялинок для продажу має певні переваги. Протягом того періоду, що потрібен деревам, аби вирости, вони слугуватимуть затишним місцем для багатьох тварин. Крім того, ялинки будуть поглинати вуглець з атмосфери.

"Це означає більше дерев для боротьби зі зміною клімату та забезпечення більш важливих речей для людей і природи, таких як чисте повітря та вода, середовище існування дикої природи та здоровий ґрунт", — пояснюють у Nature Conservancy.

Однак важливо після використання правильно утилізувати таку ялинку. Якщо просто викинути її на сміттєзвалище, то це може шкодити навколишньому середовищу. Спалювання також спричинить викид в атмосферу вуглецю. Найкращий спосіб утилізації — подрібнення дерева.

Багато хто вважає, що обрати штучну ялинку буде кращим варіантом, однак насправді це не так. Такі дерева мають величезний недолік — вони виготовлені з пластику. Найчастіше їх роблять з полівінілхлориду. Такий матеріал є одним з найбільш екологічно шкідливих. Полівінілхлорид може отруювати довкілля діоксинами.

Штучні ялинки також важко переробляти. На сміттєзвалищі вони можуть лежати десятиліттями. Крім того, вуглецевий слід пластикової ялинки насправді вищий, ніж у справжньої. Зокрема, штучна ялинка буде викидати удвічі більше парникових газів, ніж звичайне дерево.

І справжні, і штучні ялинки мають свої переваги і недоліки. Однак живі дерева насправді будуть більш екологічними. Особливо, якщо правильно їх купувати та утилізувати.

