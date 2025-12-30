Какая елка вредит планете больше всего — совсем не такая, какой все ее считали

Девушка рядом с елкой. Фото: Freepik

На Новый год все чаще в домах ставят искусственные елки. Считается, что они меньше вредят планете, ведь будут служить не один сезон. На самом же деле такой вариант совсем не экологичен.

Действительно ли искусственная елка экологичнее живой

Как отмечает издание, выращивание живых елок для продажи имеет определенные преимущества. В течение того периода, который нужен деревьям, чтобы вырасти, они будут служить уютным местом для многих животных. Кроме того, елки будут поглощать углерод из атмосферы.

"Это означает больше деревьев для борьбы с изменением климата и обеспечения более важных вещей для людей и природы, таких как чистый воздух и вода, среда обитания дикой природы и здоровая почва", — объясняют в Nature Conservancy.

Однако важно после использования правильно утилизировать такую елку. Если просто выбросить ее на свалку, то это может вредить окружающей среде. Сжигание также повлечет выброс в атмосферу углерода. Лучший способ утилизации — измельчение дерева.

Многие считают, что выбрать искусственную елку будет лучшим вариантом, однако на самом деле это не так. Такие деревья имеют огромный недостаток — они изготовлены из пластика. Чаще всего их делают из поливинилхлорида. Такой материал является одним из самых экологически вредных. Поливинилхлорид может отравлять окружающую среду диоксинами.

Искусственные елки также трудно перерабатывать. На свалке они могут лежать десятилетиями. Кроме того, углеродный след пластиковой елки на самом деле выше, чем у настоящей. В частности, искусственная елка будет выбрасывать вдвое больше парниковых газов, чем обычное дерево.

И настоящие, и искусственные елки имеют свои преимущества и недостатки. Однако живые деревья на самом деле будут более экологичными. Особенно, если правильно их покупать и утилизировать.

