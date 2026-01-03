Наймоторошніші фільми від Netflix — 3 атмосферних трилери

Головні герої фільму "Ритуал". Фото: кадр з відео

Netflix постійно дивує фанатів усе новими й новими трилерами, від яких кров у жилах стигне. Серед низки фільмів, що варті уваги, є три стрічки, які варто подивитися любителям жахаючого та моторошного кіно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращі трилери від Netflix

"1922" (2017)

У центрі сюжету — історія подружжя, Вілфреда та Арлет. Разом з сином Генрі вони проживають на фермі. Здавалося б, щаслива родина починає руйнуватися на очах у хлопчика. Пара навіть задумується про розлучення. Жінка вирішує продати ферму після розставання, однак чоловікові така ідея зовсім не подобається. Вілфред намагається переконати Арлет не робити цього, однак йому це не вдається. Зрештою, щоб не втратити ферму, чоловік умовляє сина вчинити злочин. Удвох вони вбивають жінку та скидають тіло у криницю. Після цього з ними починає відбуватися дещо жахливе.

"Я красуня, що живе в будинку" (2016)

Головна героїня фільму, Лілі, вирішує влаштуватися на роботу доглядальницею за самотньою літньою жінкою, яка у минулому була відомою талановитою письменницею. Дівчина переїжджає до будинку літньої пані, аби готувати, прибирати та прати, однак вона навіть не здогадується, який жах чекає на неї. Письменниця вперто називає доглядальницю ім'ям Поллі. Це змушує Лілі почати читати роман жінки, в якому ім'я головного персонажа — Поллі Парсонс. Дівчина розуміє, що чим далі, тим більше її життя стає схожим на книгу старої письменниці.

"Ритуал" (2017)

Четверо товаришів відправляються у похід горами. Таким чином вони прагнуть вшанувати пам'ять друга, який трагічно загинув. Спочатку чоловіки йдуть загальним маршрутом, однак потім вирішують дещо відійти від нього та заходять углиб лісу. Там колишні однокласники знаходять дивний будинок, що сповнений таємниць.

Ці фільми стануть ідеальним вибором на зимовий вечір. Вони атмосферні та тримають в напрузі до останнього.

