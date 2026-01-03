Видео
Видео

Не стоит смотреть их в одиночку — самые жуткие фильмы от Netflix

Не стоит смотреть их в одиночку — самые жуткие фильмы от Netflix

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 21:29
Самые жуткие фильмы от Netflix — 3 атмосферных триллера
Главные герои фильма "Ритуал". Фото: кадр из видео

Netflix постоянно удивляет фанатов все новыми и новыми триллерами, от которых кровь в жилах стынет. Среди ряда фильмов, достойных внимания, есть три ленты, которые стоит посмотреть любителям ужасающего и жуткого кино.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие триллеры от Netflix

"1922" (2017)

В центре сюжета — история супругов, Уилфреда и Арлет. Вместе с сыном Генри они проживают на ферме. Казалось бы, счастливая семья начинает рушиться на глазах у мальчика. Пара даже задумывается о разводе. Женщина решает продать ферму после расставания, однако мужчине такая идея совсем не нравится. Уилфред пытается убедить Арлетт не делать этого, однако ему это не удается. В конце концов, чтобы не потерять ферму, мужчина уговаривает сына совершить преступление. Вдвоем они убивают женщину и сбрасывают тело в колодец. После этого с ними начинает происходить нечто ужасное.

"Я прелесть, живущая в доме" (2016)

Главная героиня фильма, Лили, решает устроиться на работу сиделкой за одинокой пожилой женщиной, которая в прошлом была известной талантливой писательницей. Девушка переезжает в дом пожилой дамы, чтобы готовить, убирать и стирать, однако она даже не догадывается, какой ужас ждет ее. Писательница упорно называет сиделку именем Полли. Это заставляет Лили начать читать роман женщины, в котором имя главного персонажа — Полли Парсонс. Девушка понимает, что чем дальше, тем больше ее жизнь становится похожей на книгу старой писательницы.

"Ритуал" (2017)

Четверо товарищей отправляются в поход по горам. Таким образом они стремятся почтить память друга, который трагически погиб. Сначала мужчины идут общим маршрутом, однако затем решают несколько отойти от него и заходят вглубь леса. Там бывшие одноклассники находят странный дом, полный тайн.

Эти фильмы станут идеальным выбором на зимний вечер. Они атмосферные и держат в напряжении до последнего.

кино сериал Netflix советы интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
