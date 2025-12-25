Какие сериалы понравятся любителям "Очень странных дел" — 3 увлекательные ленты

Героиня сериала "Тьма". Фото: кадр из видео

Сериал "Очень странные дела" уже стал любимцем миллионов зрителей во всем мире. Если вы — в армии фанатов, не стоит расстраиваться из-за завершающегося сезона ленты. Есть достойная замена, которая точно не разочарует.

Сериалы, похожие на "Очень странные дела"

"Тьма" (2017)

Сериал разворачивается вокруг одного из провинциальных городков в Германии, где исчезает подросток. Эрик будто провалился под землю. Длительные поиски не дают никаких результатов. И пока местные выстраивают теории о том, что же произошло с парнем, его друзья решают не сидеть сложа руки и отправляются на поиски Эрика. В конце концов они оказываются в лесу, который окутан настоящим ужасом. Подростки пытаются убежать от темноты, но далеко не всем удается спастись.

Сериал "Потерянные" (2004)

Один из самолетов, летящий из Сиднея в Лос-Анджелес, попадает в авиакатастрофу. 48 человек, которые были на борту судна, чудом выживают, но оказываются на затерянном в океане острове. Главные герои понимают, что вряд ли их кто-то сможет найти, поэтому решают приспосабливаться и выживать в условиях дикой природы. Однако остров скрывает смертельно опасные тайны, которые героям предстоит разгадать.

"Общество" (2019)

Группа подростков случайно отправляется в большое путешествие во времени и пространстве. Они оказываются в своем месте, но в совершенно другом виде. Здесь нет родителей, старых знакомых или соседей. Молодежи приходится создавать новое сообщество, включая законы, правила и власть. Беззаботная жизнь подростков превращается в борьбу за существование и поиск возможности побега из этой странной реальности.

Эти сериалы захватывают с первых минут и держат в напряжении до конца. Если вы полюбили "Очень странные дела", то эта подборка вам точно понравится.

